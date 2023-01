La Cavalcada dels Reis d’Igualada comptarà aquesta nit amb un miler de patges

Avui, 5 de gener, tindrà lloc la Cavalcada dels Reis d’Orient, punt àlgid de la festa més esperada dels igualadins. Segons fonts de la Comissió, hi prendran part prop d’un miler de patges, una xifra a la que feia uns anys que no s’hi arribava.

Avui dijous encara hi sou a temps si voleu escoltar els Missatges Radiofònics del Patge Faruk, en la darrera sessió que es farà per Ràdio Igualada a les 12 del migdia.

Ses Majestats els Reis Mags d’Orient arribaran a Igualada a partir de les 17.15 hores. La recepció i benvinguda als Reis per part de les autoritats locals serà a l’escola Mowgli.

Quant a l’horari previst, serà el següent: a les 17:15h concert de les bandes, Unió Filharmònica d’Amposta, Banda de Música del Prat de Llobregat i Banda de Música d’Igualada; a les 17:45h parlaments de les autoritats locals i convidades i de Ses Majestats.

Just abans que Ses Majestats comencin el seu camí pel centre de la ciutat, es llençaran coets per anunciar l’inici de la cavalcada. Començarà a les 18:00h, pel recorregut habitual del passeig Verdaguer, avinguda Pau Casals, avinguda Caresmar, Soledat, plaça del Rei, Sant Jordi, i les rambles General Vives, Sant Isidre, Nova i plaça Castells.

Un cop finalitzada, començarà el repartiment dels regals a les cases amb plena normalitat com succeïa abans de la pandèmia.

Zona tranquila

La cavalcada de reis d’Igualada comptarà amb una zona tranquil·la pensada i habilitada per a totes aquelles persones amb hipersenibilitat sensorial, TEA, algun tipus de diversitat funcional, persones grans o tothom qui vulgui gaudir de la festa en un entorn tranquil.

La zona és propera a l’inici de la cavalcada per facilitar els temps d’espera dels usuaris de la zona tranquil·la. És una zona àmplia dins el recorregut habitual on, en cas de necessitat, els usuaris podran allunyar-se de la cavalcada amb facilitat i mirar-ho des de la distància o anar a espais propers de la ciutat com el parc de Cal Badia o la Plaça del Sant Crist.