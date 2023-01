Bon inici de Dakar dels anoiencs

No podia començar millor pels participants anoiencs aquest Dakar, doncs ja el dissabte a l’etapa pròleg el pilot capelladí en el seu primer Dakar aconseguia una magnífica tercera posició absoluta a quads, sent el primer rookie (pilots que participen per primera vegada) i a la vegada el primer a la Original by Motul, els pilots que no poden rebre assistència, o sigui els pilots que s’ho han de manegar tot ells sols.

Pel que fa a la categoria de cotxes, inici també molt bo per als dos copilots anoiencs, doncs es classificaren en el Top 10. Per una banda el polonès Jakub Przygonski copilotat per Armand Monléon assolien la vuitena posició amb el Mini oficial i el novè lloc per l’argentí Orlando Terranova copilotat per Àlex Haro amb el BRX Hunter oficial. Tot i aquesta bona posició de Terranova, el pilot va publicar ahir a les xarxes socials la seva retirada de la competició. El motiu ha estat un fort cop al a cotxe que li ha provocat un dolor a l’esquena, agreujant una lesió de lumbars que ja arrossegava.

A camions, el pilot bagenc Àlex Aguirregaviria, copilotat per l’anoienc Francesc Salisi i amb el mecànic bagenc Jordi Perera es classificaven en un bon 26è lloc amb Mercedes entre els 54 camions participants. De fet la seva missió és fer d’assistència del potent equip FN Speed.

A partir de la primera etapa del dilluns les coses es van anar complicant, tant per al pilot com pels dos copilots de casa nostra. Les llargues etapes amb un percentatge de quilòmetres molt alt de pedres van provocar una gran quantitat de punxades. El més perjudicats dels tres van ser el de Jakub i l’Armand que van haver d’esperar l’arribada del camió d’assistència. Orlando i Àlex també ven perdre força temps ja que a més de les seves punxades, van haver de parar i ajudar al seu company d’equip Loeb.

La tercera etapa la del dimarts entre Alula i Ha’il en principi les coses anaven rutllant normal, fins que a falta d’uns 70 quilòmetres dels 447 de que constava l’especial cronometrada, ASO els organitzadors van tenir que neutralitzar l’etapa per el gran aiguat que queia i feia impossible volar els helicòpters de seguretat.

A l’hora d’escriure aquestes línies, cal destacar l’excel·lent tercera posició a la categoria de cotxes que els situa en la setzena posició a la general a Terranova i Haro, tot i la seva retirada. En aquesta mateixa etapa molt bon 8è lloc per Przygonski i Monleón, en el 40è lloc a la general per problemes que van patir el dilluns.

Fenomenal també el pilot Dani Vilà, desè a l’etapa d’aquest dimarts, ocupant una excepcional setena posició absoluta, segon rookie i primer a la Original by Motul. Lo més important és que els anoiencs Vilà, Monleón i Salisi continuen en carrera en aquesta edició del Dakar que està tenint un inici molt dur.