Montbui recupera tota la màgia de la Nit de Reis

Aquest dijous 5 de gener arriben Ses Majestats els Reis de l’Orient a Montbui. Ho faran en globus, com marca la tradició, sempre que la meteorologia ho permeti (les previsions són favorables).

Els Reis Mags de l’Orient tornaran a visitar Montbui, i arribaran en globus al Passeig Catalunya a partir de les sis de la tarda. Enguany s’avança una hora l’horari habitual d’arribada de Ses Majestats per fer més dinàmica la festa i per aconseguir que el repartiment de joguines pels domicilis pugui fer-se en el millor horari per a les famílies.

Al Passeig Catalunya esperaran a Ses Majestats les autoritats municipals, encapçalades per l’Alcalde Jesús Miguel Juárez. També hi seran bona part dels montbuiencs i montbuienques, que no es voldran perdre una de les activitats on s’apleguen més persones.

Com és costum, l’Alcalde donarà la benvinguda a Ses Majestats, nens i nenes de les escoles de Montbui llegiran la carta dels desitjos als reis de la il·lusió i tancarà l’acte el rei Baltasar amb el seu discurs.

Un cop finalitzada la rebuda institucional, donarà inici la cavalcada, amb sortida des del Passeig Catalunya en direcció al carrer del Pont; tot seguit la cavalcada enfilarà cap al Boulevard fins a la rotonda de l’olivera, i, finalment arribant al Passeig Espanya de Vista Alegre.

Val a dir que el tram de cavalcada ubicat a la zona sud del Boulevard (aprop de la cantonada amb carrer del Pont) es realitzarà sense soroll, per tal que el puguin gaudir les persones amb TEA.

Cavalcada de Reis al Nucli Antic montbuienc

També aquest dijous arribaran Ses Majestats els Reis Mags de l’Orient al Nucli Antic montbuienc. Els Reis de l’orient faran el tradicional recorregut fins a l’Església Parroquial de Santa Margarida, on arribaran a tres quarts de vuit del vespre. Organitza l’activitat: Comissió de Reis Nucli Antic.

Afectacions viàries per la cavalcada

Tenint en compte la celebració de la Cavalcada, a partir de les 17.40 hores el transport públic no funcionarà en el municipi.

Al Nucli Urbà estarà prohibit estacionar al Passeig Catalunya, carrer del Pont, carretera de Valls i passeig Espanya a partir de les 14 hores. També hi haurà talls viaris dels carrers afectats pel pas de la cavalcada a partir de les 17.15 hores. Es recomana utilitzar el carrer del Pont per desplaçar-se entre el Nucli Antic i Igualada.

Al Nucli Antic estarà prohibit estacionar els vehicles al carrer i la Plaça Major a partir de les 17 hores.

Es prega la màxima col·laboració de la ciutadania per evitar denúncies de trànsit i retirades de vehicles al dipòsit amb grua.

Més de 700 infants van lliurar les cartes als emissaris reials, a Mont-Àgora

Més de 700 infants amb les seves famílies van lliurar dissabte passat, 31 de desembre, les cartes amb els seus desitjos als Patges i Patgesses Reials, a Mont-Àgora.

Un dels actes més tradicionals i esperats de la Festa de Reis de Montbui per la mainada va permetre que els infants poguessin lliurar les cartes als emissaris reials, amb les seves peticions de cara a Ses Majestats els Reis de l’Orient.