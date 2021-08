L’eix transversal ferroviari, la línia de tren necessària per a totes les comarques de la Vegueria Penedès (i per a Catalunya)

Sembla que, per fi, el món estem prenent consciència de que cal lluitar contra el canvi climàtic i s’estan establint mesures concretes per aconseguir-ho. Una de les principals és reduir la dependència dels cotxes i camions i promocionar al màxim el transport de persones i mercaderies per tren. En el cas d’Espanya s’està construint el Corredor Mediterrani per que hi circulin gran part de les mercaderies que ara van per les autopistes. Aquest Corredor, que tant passa per València com per Madrid, es troba tot a Tarragona i està previst que tots els trens de mercaderies que entrin o surtin de la península conflueixin en l’ actual línia de passatgers que passa pel Vendrell i Vilafranca fins a Castellbisbal, a la que li han posat un tercer fil per adaptar-la a l’ample europeu que tenen aquests trens. Això vol dir problemes per tenir una línia de passatgers eficaç per anar a Tarragona o Barcelona, sobretot en un moment en que serà cada cop més difícil anar a les capitals amb cotxe. A més, quan hi hagi problemes, podran desviar els Mercaderies d’ample espanyol per la línia del Garraf, com ja es va fer a l’estiu passat, amb les molèsties que es van produir.

A Catalunya ja es va preveure fa més de 10 anys que caldria construir una línia nova per Mercaderies, l’Eix Transversal Ferroviari, que també pogués transportar passatgers, que aniria de Lleida fins a Igualada i d’allà en sortien dos ramals, un cap a Martorell (enllaçant amb Barcelona) i l’altre cap a Girona enllaçant amb França. Per això es va aprovar un Pla Director que condiciona els terrenys per on ha de passar. Aquest nou traçat, en el tram fins a Martorell que és el que caldria construir ja, transportaria passatgers des de Igualada cap a Barcelona en un temps normal, cosa que ara no existeix. A més, ja està dissenyada per separar el pas de mercaderies dels nuclis de població, inclòs a Igualada, on els trens de passatgers passarien per dins i els de mercaderies per fora. És doncs un projecte que beneficia a les 4 comarques i que agilitza la utilització del tren per tot Catalunya, ara que cal fer infraestructures que estiguin en línia amb el futur del planeta i en el paper de Catalunya dins la gran zona econòmica que va des del sud de la península fins a Lió.

Per fer-ho possible caldrà molta energia i molta pressió, des del Pla Territorial del Penedès fins a totes les institucions a les que des de l’ entitat Pro Vegueria Penedès volem fer sentir aquesta veu, la veu d’una de les 8 Regions de Catalunya que esdevindran Vegueries un cop desapareguin les províncies amb la plena sobirania. Mentrestant, per ser més forts, cal ser actius; per això convidem a tota la gent del Penedès que vulgui associar-se a l’ entitat a fer-ho a través de info@vegueriapropia.org.