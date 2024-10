Tot a punt per la 3a edició del concurs Playbackcat a Igualada

Tot a punt per la 3a edició del concurs de playback “Playbackcat” organitzat per l’Associació de la Gent Gran d’Igualada i que tindrà lloc el proper 23 d’octubre al Teatre Municipal de l’Ateneu. Durant aquests darrers mesos, s’ha fet la fase de selecció preliminar on tots els grups han enviat un enviant un vídeo de les actuacions.

Des de l’organització s’ha informat que les participacions venen de diferents municipis de Catalunya i les propostes rebudes han estat molt atractives amb una gran feina al darrere. Aquest dimecres s’ha presentat el concurs davant la premsa amb el regidor d’Entitats, Miquel Vives, i el president de l’Associació de la Gent Gran d’Igualada, Enric Senserrich. Vives ha destacat que aquest acte encaixa perfectament en el model de la ciutat “que mai para, on hi passen coses per a tots els públics i per tothom, a més també ens posa al centre i com a referents d’una activitat que es fa a molts casals de gent gran i permet que la gent coneixi igualada gracies a aquesta activitat, per que no sols fan el festival, que ja és una feinada, sinó que hores abans es reuneixen tots i fan dinar i visita turística. Apostem i seguirem apostant per l’envelliment actiu, saludable i feliç”.

Senserrich ha estat l’encarregat d’anunciar els grups escollits com a finalistes han estat: XOU DE TERRASSA CENTRE (Terrassa), GRUP FANTASIA-COMPEX (Vilanova i la Geltrú), PLAY BACK TORELLÓ (Torelló), PLAY MÚSIC DANSAIRES (Vilanova i la Geltrú), PLAY BACK SHOW MONTCADA (Montcada i Reixac).

La final del Festival Playbackcat es farà el dimecres 23 d’octubre al Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada a les 17 h. Les entrades es posaran a venda aquest proper dilluns dia 7 per la plataforma: www.tiquetsigualada.cat. L’organització està preparant per al dia 23 una intensa jornada pels grups participants. Al matí es farà la recepció al mateix Ateneu. Tot seguit es faran els assajos. Al voltant de les dotze està previst que els participants i acompanyants facin una activitat turística per la ciutat. Per dinar es farà conjuntament amb tots els participants en el Casal de la Gent Gran del Passeig.

El festival començarà a les cinc de la tarda i s’allargarà fins a quarts de vuit del vespre, moment en què es lliuraran els premis. A part de premis als grups participants també hi haurà el premi a la persona de més edat que participa. El Playbackcat també promou les virtuts i beneficis que comporta la seva pràctica, per això es compta amb la col·laboració del doctor Enric Duaso Magaña, cap Unitat Geriatria de l’Hospital Universitari d’Igualada.