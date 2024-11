Junts de Vallbona titlla “d’atac directe a les famílies i comerços” la proposta de la taxa d’escombraries

En un comunicat enviat a premsa, JUNTS – Som Vallbona ha expressat el seu rebuig davant la proposta de nova taxa d’escombraries presentada pel govern municipal de la CUP i ERC. Segons Junts “aquesta proposta, que preveu increments desmesurats en les taxes, és un atac directe a l’economia de les famílies i comerços de Vallbona.”

La formació ha explicat que “segons l’estudi de costos aportat, les pujades per la taxa normal afectaran de manera dràstica a la ciutadania, partint d’un import base de 250 € per habitatge i any, i amb reduccions en funció de les aportacions anuals de la fracció orgànica, essent l’única fracció que computa per cada habitatge. Els barems aplicats suposen un increment del 72% per a les llars que més aporten (91 vegades o més anualment).” Junts tatxa “d’inacceptable que el 32% dels habitatges que menys aportacions fan (entre 46 i 91 aportacions anuals), vegin com la seva taxa s’incrementa un 100%. Pitjor ho tenen els que facin menys de 46 aportacions anuals, perquè veuran incrementada la seva taxa en un 127%, el màxim.”

Junts – Som Vallbona recalca que “les pujades no s’aturen aquí. Els bars, comerços i locals industrials també veuran com les seves taxes d’escombraries s’incrementen de manera alarmant. Per exemple, els comerços de menys de 100 metres quadrats passaran de pagar 250 € a 407,38 € (una pujada del 62%), mentre que els locals industrials de més de 1.000 metres quadrats veuran un increment del 80%. Aquestes mesures no només són injustes, sinó que també posen en perill la viabilitat dels negocis locals, en un moment en el qual la competència de les grans corporacions i empreses ja està afectant greument els petits comerços i negocis locals”.

“JUNTS-Som Vallbona sempre ha defensat un canvi en el sistema de recollida de residus, però aquest canvi ha de venir acompanyat d’una informació clara i d’una participació ciutadana real. Creiem que la implantació d’aquest canvi de model no s’ha gestionat eficientment i un import menor del cost del servei de recollida, i la inclusió d’alguns serveis com la recollida de voluminosos i de la poda, haguessin comportat una pujada de menor magnitud”, sentencia el seu portaveu, Pere Masagué.

Recorden, també, que “l’adopció del sistema vigent de recollida de residus va ser posterior a l’aprovació de la llei 7/2022 que fixa l’obligació d’implementar sistemes no-deficitaris, i en la qual es basa el govern municipal per justificar l’augment de la taxa. Una llei, l’objectiu de la qual és que pagui més qui més contamini, i no qui menys vegades tregui el cubell. En el cas paradigmàtic de Vallbona, escudar-se en la llei 7/2022 és fer-se trampes al solitari” asseguren els juntaires.

Per tot això, JUNTS-Som Vallbona diu que ha votat en contra d’aquesta proposta, que consideren que “no només és perjudicial per al nostre poble, sinó que també reflecteix la incapacitat del govern de la CUP i ERC per gestionar adequadament els interessos dels ciutadans de Vallbona d’Anoia”. Finalment, mostren sorpresa de ser “Sorprenentment, ha estat “l’únic grup del consistori en votar en contra d’aquesta pujada brutal”.