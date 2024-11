Presentats els futurs trens de la línia que connecta l’Alta Anoia amb Manresa i Lleida

La construcció dels nous trens de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per operar el servei entre Lleida i Manresa – la línia R12 de Rodalies -, que connecta l’Alta Anoia amb aquestes dues ciutats, continua avançant. L’empresa encarregada de la fabricació, Stadler, juntament amb FGC, va detallar el 6 de novembre a la fira Tomorrow Mobility World Congress el punt en què es troba la fabricació, així com les principals característiques dels nous combois.

L’oferta de Ferrocarrils, que FGC Rail operarà a finals del 2025, consistirà en 12 circulacions diàries per sentit entre Lleida i Cervera, cinc de les quals circularan fins a Manresa a través de l’Anoia.

Així seran els nous trens entre Calaf, Manresa i Lleida

Recreació virtual dels futurs trens de la línia R12. Recreació virtual de la part interna dels futurs trens de la línia R12.

Els nous trens elèctrics, formats per tres cotxes, tindran sis portes a cada costat (12 en total), 164 seients (140 de fixes i 24 d’abatibles) i una capacitat total de 439 viatgers. A banda dels indicadors sonors d’obertura i tancament de portes, els trens tindran un sistema d’enllumenat verd (obertura) o vermell (tancament) per facilitar la identificació de la maniobra per part de les persones amb discapacitat auditiva. A cada tren hi haurà 15 pantalles panoràmiques d’informació al client (cinc a cada cotxe). A més, el sistema d’informació al viatger comptarà amb 16 altaveus a cada cotxe. Per informar els passatgers de les andanes, els trens disposaran de vuit pantalles LED exteriors, dues de les quals de frontals (ubicades a la part superior de cada cabina) i sis de laterals.

Els trens seran accessibles, sense escales d’accés des de l’andana i amb rampa automàtica a les portes properes a la zona de mobilitat reduïda. El pas interior entre cotxes està permès mitjançant passadissos d’intercomunicació, amb una lleugera rampa, sense graons. Cada tren disposarà de dos espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda, així com dos espais multifuncionals per a bicicletes, cotxets, etc.

La zona reservada per a persones amb mobilitat reduïda estarà ubicada al cotxe intermedi i disposarà d’un polsador per sol·licitar parada. El cotxe intermedi, a més, disposarà d’un sistema d’assistència per als usuaris amb audiòfons per comunicar transmissions de servei i anuncis d’emergència. El lavabo del tren, adaptat a persones amb mobilitat reduïda, tindrà porta d’accionament elèctric.

La construcció dels nous trens, ja en curs, va a càrrec de l’empresa Stadler, i l’entrega del primer tren per iniciar el període de proves està prevista per al segon trimestre del 2025. El contracte adjudicat a Stadler inclou el manteniment dels quatre trens elèctrics per un període de 15 anys. El subministrament de les quatre noves unitats té un cost de 44 milions d’euros i el manteniment, de 21,2 milions.