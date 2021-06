Junts segueix retraient a l’oposició que “vetin” fer habitatge en baixos

El grup de Junts per Igualada denuncia que Esquerra “es dediqui a penjar cartells i atacar al Govern però en canvi bloquegi la possibilitat de guanyar més de 600 vivendes de protecció oficial en espais que a dia d’avui estan buits”. Des del grup municipal expliquen que “es tracta d’una iniciativa que està prosperant a molts municipis que fins i tot estan governats per partits que a Igualada estan a l’oposició”.

En el ple extraordinari sobre l’habitatge d’aquest dimarts, convocat a instàncies d’Esquerra i Poble Actiu i en què es van aprovar les 20 mesures proposades per les dues formacions, el grup municipal de Junts per Igualada va aprofitar per fer un repàs de l’ampli ventall d’iniciatives, en matèria d’habitatge, que s’estan impulsant en aquest àmbit des del govern municipal.

La tinent d’alcalde i regidora d’acció social i d’habitatge, Carme Riera, va destacar les dues mesures més recents. En primer lloc, el projecte pilot de masoveria urbana per facilitar l’accés dels joves a l’habitatge, les bases del qual van ser aprovades en el propi plenari ordinari. En segon lloc, l’anunci que es feia públic dilluns 7 de juny de l’acord amb Aigua de Rigat per rehabilitar les antigues oficines al c/ Comarca, actualment sense cap ús, per fer-hi 9 pisos de lloguer assequible.

D’altre banda, va esmentar també les tres promocions públiques que ja estan en marxa a la ciutat i que significaran 72 pisos de protecció oficial, dues de les quals promogudes per l’INCASOL (24 habitatges al c/ Joan Serra i Constançó, i 36 habitatges al c/ Virtut), i una per PIMHA (12 pisos al c/ Sant Carles).

Pel que fa als ajuts, va recordar que segueix oberta la convocatòria de les subvencions de rehabilitació d’habitatges, que tenen unes bases millorades respecte l’any passat, donat que l’import atorgat s’incrementa als 20.000€ i sense necessitat de cofinançament per part del propietari. Aquest ajut es suma a les subvencions que també s’ofereixen per rehabilitar façanes i a les bonificacions existents a les ordenances per afavorir aquestes actuacions, així com el propi suport tècnic i d’assessorament que es presta des de l’Oficina Local d’Habitatge en la tramitació i gestió d’Ajuts. Així mateix, també es van exposar totes les línies d’actuació que es duen a terme des de serveis socials en matèria d’ajuts per habitatge i subministraments bàsics.

Finalment, Carme Riera va posar l’accent en el nou Pla Local d’Habitatge que s’està treballant des de l’Ajuntament conjuntament amb la Diputació de Barcelona, i que “permetrà diagnosticar les necessitats de la ciutadania i definir un nou pla estratègic pels propers 6 anys en matèria d’habitatge”.