Denunciat per conduir a 180 km/h i superant la taxa d’alcohol per la C-37

Els Mossos d’Esquadra van denunciar penalment ahir un home de 41 anys, de nacionalitat espanyola i veí d’Artés, per circular a 181 km/h per la C-37, una carretera que té un límit de 90 km/h. Així doncs, s’ha denunciat al conductor com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària. Administrativament també se’l va denunciar per conduir amb una taxa d’alcohol superior a la permesa. Els fets van succeir ahir al vespre durant un control de velocitat que s’havia muntat a la carretera C-37, a l’altura del punt quilomètric 75, dins el terme municipal de Castellfollit del Boix.

Quan els mossos van aturar el conductor van detectar que podia trobar-se sota la influència de les begudes alcohòliques. Li van efectuar la prova d’alcoholèmia, la qual va donar un resultat positiu de 0,39 mg/l.

Finalment el conductor va quedar denunciat com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària per conduir un vehicle a motor amb una velocitat penalment punible. També se’l va denunciar per conduir amb una taxa d’alcohol superior a la permesa.