Jornada per a potenciar el sector tèxtil entre els estudiants igualadins

Ig-Nova Igualada, el servei de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament , en col·laboració amb Fitex, ha organitzat una jornada per impulsar el sector tèxtil a la ciutat amb un públic format per estudiants i futurs estudiants dels itineraris formatius del sector tèxtil, així com empreses i representants de la xarxa ACTE. Concretament, l’objectiu de la jornada ha estat explicar als joves tota l’oferta formativa que hi ha sobre el tèxtil, i per altra banda, donar eines a les empreses per atreure i retenir talent. En definitiva, l’acció respon a la voluntat d’enfortir la indústria tèxtil local i projectar-la cap a un futur sostenible i competitiu.

La jornada va tenir lloc el 24 de novembre a l’edifici Igualada Fashion Lab. Va començar amb la benvinguda del regidor de Promoció Cultural i Relacions Institucionals, Pere Camps, i el president de Fitex, Joan Gabarró. A continuació, va tenir lloc la ponència “Com atraure el millor talent i com trobar oportunitats professionals en el sector tèxtil” a càrrec de Toni Gimeno, expert en Inbound Recruiting & Employer Branding. Seguidament, va haver-hi la taula rodona “Experiències de capacitació en la indústria tèxtil” amb la participació de representants d’Ig-Nova, l’Oficina de Treball de l’Anoia, alumnes i empreses participants a les accions de formació, INS Milà i Fontanals i FITEX.

Aquesta jornada va ser dissenyada per connectar els joves estudiants amb les oportunitats professionals en el sector tèxtil, i també per facilitar la interacció i la col·laboració entre empreses, institucions educatives i altres agents importants del sector. La presència de representants de la xarxa ACTE, que inclou ajuntaments i associacions del sector, va realçar la dimensió col·laborativa d’aquest esdeveniment.

El regidor de Promoció Cultural i Relacions Institucionals, Pere Camps, va dir que “Igualada vol seguir sent ciutat referent de la indústria tèxtil. Volem mantenir viva la nostra tradició, impulsant la innovació, la formació i la col·laboració entre les generacions actuals i futures professions tèxtils”.

Fitex és una entitat dedicada a promoure l’excel·lència al sector tèxtil i la moda a Igualada. A través de programes de formació, assessorament i esdeveniments, treballa en estreta col·laboració amb empreses tèxtils locals i professionals emergents per reforçar la indústria tèxtil a la regió.

Ig-Nova Igualada és l’equipament municipal de referència en l’àmbit del desenvolupament econòmic local, on s’ubica el Servei de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada. El servei treballa des d’una perspectiva integradora, inclusiva, innovadora i sostenible per fomentar l’ocupació, donar suport al teixit productiu local, el comerç i el turisme, impulsant el desenvolupament econòmic del territori i ofereix diferents serveis i recursos públics adreçats a persones, empreses, establiments comercials i entitats, col·laborant amb els agents socioeconòmics i altres administracions públiques locals i supralocals.

