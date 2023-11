Calaf convoca la VII Nit de l’Esport i la Cultura

Publicitat

L’Ajuntament de Calaf ha aprovat aquest dilluns per junta de govern les bases de la Nit de l’Esport i la Cultura 2024 que arriba a la seva setena edició, mantenint l’objectiu de reconèixer a entitats, persones i projectes singulars destacats al llarg del 2023 en l’àmbit de la cultura o l’esport a Calaf i l’Alta Segarra.

Fins al 18 de desembre, qualsevol persona de Calaf, entitat cultural o esportiva pot proposar candidatures per a cada una de les catorze modalitats dels premis.

Per fer-ho, cal presentar una proposta raonada a través del formulari adjunt. Es podrà lliurar presencialment a la recepció de l’Ajuntament de Calaf o de forma telemàtica als correus salsenchba@calaf.cat ( en el cas de les candidatures culturals) o munozmad@calaf.cat (en el cas de les esportives).

A més, pels guardons de la categoria Alta Segarra poden fer les propostes de les candidatures qualsevol persona resident a un municipi de la Mancomunitat de l’Alta Segarra o també les seves entitats pels mateixos canals.

Pel que fa a les candidatures culturals, aquestes són:

• Millor iniciativa cultural, infantil o juvenil, que hagi destacat durant el 2023 en qualsevol àmbit de la cultura.

• Trajectòria cultural, reconeixement a persones, col•lectius o institucions per la seva dilatada i decidida aportació al món de la cultura local, en tots els seus vessants.

• Efemèride, que es celebri durant el 2023 en qualsevol àmbit cultural.

• Millor aportació cultural per a la promoció de la cultura a Calaf, que destaqui per la rellevància en el foment, promoció i difusió de la cultura.

• Millor aportació cultural en l’àmbit social o pedagògic, que hagi destacat en l’any 2023.

• Ambaixador/a cultural de Calaf al món, persones amb arrels calafines, residents o no a Calaf, que destaquin per la seva activitat cultural en qualsevol àmbit alhora que contribueixin a la difusió de la cultura local arreu.

• Premi Alta Segarra de la Cultura que premia a la persona, entitat o iniciativa que hagi destacat durant el 2023 per la rellevància de la seva tasca en qualsevol àmbit cultural o en la promoció i la difusió de la cultura a l’Alta Segarra.

Les modalitats de premis en esport són:

• Millor esportista (masculí o femení) infantil/sènior que hagi destacat durant la temporada 2022-2023 en qualsevol disciplina esportiva en l’àmbit federat, escolar, lliure o amateur.

• Millor equip esportiu que hagi destacat durant la temporada 2022-2023 en qualsevol disciplina esportiva en l’àmbit federat, lliure o amateur. • Trajectòria esportiva, reconeixement a persones, col•lectius o institucions per la seva dilatada i decidida aportació al món esportiu local, en totes les vessants.

• Millor iniciativa esportiva que destaqui per la rellevància en el foment, promoció i difusió de l’esport, així com la promoció de l’esport femení o l’esport inclusiu. • Entitat més activa per la promoció de l’esport que destaqui per la rellevància en impulsar projectes esportius en el municipi.

• Millor equip directiu, tècnic o professional esportiu. Persona o col•lectius que treballen per l’èxit col•lectiu, solidari i voluntari dels i les esportistes o equips.

• Premi Alta Segarra de l’Esport. Esportista, equip, entitat o iniciativa que hagi destacat durant la temporada 2022-2023 en qualsevol disciplina esportiva, de qualsevol edat i categoria o bé que destaqui per la rellevància de la seva tasca en els valors de l’esport, la promoció i la difusió d’aquest a l’Alta Segarra.

Els premis es lliuraran durant la celebració de la VII Nit de l’Esport i la Cultura, el divendres 2 de febrer al Casal de Calaf.

