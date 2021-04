Jorba Reflexiona lamenta que no se’ls hagi avisat de la petició d’una consulta sobre el Parc Tecnològic

La setmana passada, l’alcalde de Jorba, David Sánchez, anunciava en una entrevista a La Veu de l’Anoia que l’Ajuntament jorbenc havia demanat a la Generalitat fer una consulta sobre què fer al Parc Tecnològic. Una entrevista a la qual al plataforma Jorba Reflexiona, l’entitat que aposta per celebrar aquesta consulta i escoltar així l’opinió dels ciutadans del municipis, ha volgut fer diverses consideracions.

En primer lloc, des de la plataforma es lamenten que no els hagin comunicat directament que s’hagi iniciat el tràmit per a celebrar la consulta popular, ja que segons comenten, la consulta s’hauria de celebrar segons la proposta feta per l’entitat que ha presentat l’escrit, en aquest cas, Jorba Reflexiona. “Estem sorpresos perquè no ens n’ha dit res, per cap canal. Estàvem esperant l’inici dels tràmits, que d’altra banda, celebrem”, expliquen.

Des de l’entitat també critiquen que “l’alcalde de Jorba explica un relat fals de la situació: situa dos bàndols, els que volen activitat econòmica, prosperitat i progrés i els que no ho volen. Això no és així. Tothom vol prosperitat i activitat econòmica, atraure empreses i que es creïn llocs de treball. Els primers, els ciutadans representats per Jorba Reflexiona”.

Per altra banda, des del seu punt de vista l’argument de les parcel·les petites i grans d’un polígon és “molt pobre i preocupant”. És per això que manifesten que “no ens agrada que els dirigents no siguin capaços d’impulsar activitat econòmica dins el poble o a les àrees industrials existents i buides, i que només vegin viable atraure “empreses grans””. I afegeixen que “ens preocupa, i molt, que redueixin l’activitat econòmica a un tipus d’activitat industrial molt determinada. Cal tenir la ment oberta i buscar solucions per aconseguir generar llocs de treball”.

En l’entrevista a La Veu, l’alcalde afirma que al PDUCO del 2009, que actualment està vigent, es preveuen 53 hectàrees de sòl industrial a la zona de cal Piqué. D’aquestes 53, el POUM del 2015 ja en va requalificar 10 com a sòl industrial. Des de la plataforma critiquen que “en tot aquest temps, no se n’ha desenvolupat cap. Això no ha passat només a Jorba, sinó que és la norma: de les 380 hectàrees de sòl industrial que preveia el PDUCO, ni una sola s’ha convertit en polígon. No s’entén per què han de fer noves previsions. No hi ha hagut la necessitat? No ho han treballat?”

Finalment, l’entitat es pregunta “Quin model econòmic volem? És a dir, hi ha un model econòmic per al poble de Jorba?”. consideren que abans de proposar qualsevol gran obra hauria d’haver-hi una planificació, un model de futur, a nivell econòmic i social, que tingui en compte tots els actius del municipi i tots els ciutadans. “El sector turístic, la indústria ja existent, la restauració, el comerç, la pagesia… avui generen llocs de treball i riquesa. Se’ls ha preguntat què necessiten per créixer? No hi ha estratègia”, acaben en el seu comunicat.