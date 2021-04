La Kaserna i Igualada Acull inicien una recollida de mòbils i tauletes de segona mà

L’equipament juvenil La Kaserna, i l’entitat Igualada Acull han iniciat una campanya de recollida de mòbils i tauletes de segona mà. Igualada Acull és una entitat igualadina creada per acompanyar, donar suport i defensar els drets de les persones nouvingudes. Aquesta iniciativa de recollida de telèfons i tauletes compta, també, amb la col·laboració de Caritas Anoia-Segarra i Creu Roja Anoia.

La voluntat d’aquesta campanya és poder comptar amb un estoc que permeti resoldre la necessitat de les persones amb menys recursos d’Igualada i l’Anoia, autòctones o migrants, que no disposen d’un mòbil. Actualment aquesta és una eina imprescindible per a tothom, tant per comunicar‑se amb la família i els amics que han quedat enrere en el cas de les persones migrants, com per sobreviure en el nou entorn on la majoria de comunicacions són digitals.

Les entitats que ofereixen assistència a les persones que es queden sense recursos, ja siguin migrades o no, han detectat que moltes vegades els arriben persones que no disposen de telèfon o bé es tracta d’un telèfon tradicional no apte per connectar-se a internet. Tenir un aparell electrònic els permetria comunicar-se amb la família o els amics, connectar‑se a internet per buscar allotjament, feina, etc. o disposar d’un número de contacte per facilitar la feina als serveis socials o entitats de primera acollida.

Les persones que disposin d’un mòbil o una tauleta que ja no s’utilitzi i encara funcioni, poden dur-lo a la Kaserna després d’haver esborrat les dades i la informació que contenen. La Kaserna, situada a la Travessera de Sant Jaume d’Igualada està oberta de de 8:30h a 14h i de 16h a 20h de dilluns a divendres.