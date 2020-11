Jorba obre un canal de Telegram per donar informació municipal

L’Ajuntament de Jorba, ha posat en marxa un canal propi a la plataforma de missatgeria Telegram amb l’objectiu d’ampliar les vies de comunicació directes amb els veïns i veïnes del municipi i informar de continguts d’interès local; notícies, agenda, avisos, incidències, entre altres.

Per rebre informació municipal per aquesta via només cal descarregar-se l’aplicació Telegram, que és totalment gratuïta. Una vegada descarregada l’aplicació, cal buscar des del cercador de l’aplicació el canal: Ajuntament de Jorba o a través del següent enllaç: https://t.me/ajuntamentdejorba

L’alcalde de Jorba, David Sánchez explica que aquest nou canal neix amb la voluntat de ser un espai informatiu amb contingut de servei per als jorbencs i jorbenques i que en situacions com les que estem vivint ara pot resultar més que mai útil per l’agilitat que dona en la transmissió de la informació.