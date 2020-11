Convocatòria per netejar punts del bosc als Hostalets de Pierola

Crida des de la regidora de Medi Ambient dels Hostalets de Pierola als veïns i veïnes del municipi que vulguin participar del ‘Clean up day’ del cap de setmana vinent a zones del nucli (dissabte 28 de novembre) i de les urbanitzacions (diumenge 29 de novembre). Es tracta de fer una batuda intensiva per eliminar brossa tirada en espais boscosos en el marc de la Setmana Europea de Prevenció de Residus.

Sota el lema «Aquest cap de setmana fem dissabte al bosc» s’han preparat dues jornades de neteja al bosc la setmana vinent per retirar deixalles que estan en llocs de difícil accés. L’Ajuntament posarà el material de recollida i el de protecció per garantir les mesures sanitàries vigents així com una fàcil i còmode recollida de la brossa.

El cap de setmana es dividirà en tres accions: dissabte 28 al nucli antic i diumenge 29, simultàniament, en espais de Serra Alta i Can Fosalba. Els dos dies l’horari serà d’11.00 a 13.00 hores.

Per poder fer grups de màxim 6 persones i distribuir el material necessari, s’ha habilitat el correu recepcio@elshostaletsdepierola.cat i, presencialment, la recepció de l’Ajuntament per apuntar-s’hi. El termini per fer-ho acaba dijous 26 de novembre.