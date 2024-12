L’igualadí Toni Prat, per cinquena ocasió entre els millors advocats del país

L’igualadí Toni Prat Jorba ha estat reconegut, per cinquena ocasió, com un dels millors advocats de l’Estat espanyol, segons la prestigiosa guia nord-americana Best Lawyers.

En el seu perfil de Linkedin, Prat explica que “estic encantat d’haver estat reconegut com un dels millors advocats. Gràcies a Best Lawyers per aquest reconeixement i per donar suport a la comunitat jurídica, i un agraïment especial a la meva firma KPMG España i al meu equip, la dedicació i col·laboració dels quals fan possibles èxits com aquest. Amb ganes d’assumir nous reptes i celebrar junts més fites en el futur”.

Prat, amb més de 25 anys de carrera professional en Dret, es va incorporar fa poc al despatx KPMG de Barcelona. Té experiència en assessorament fiscal, dret mercantil i societari, capital privat. Ha assessorat a empreses de diferents sectors; industrial i de producció, energia i eficiència energètica, sports & entertainment, tecnològic, comerç electrònic, salut, financer i de consultoria, entre d’altres.