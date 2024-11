L’igualadí Enric Morist, nou president de la Taula del Tercer Sector

Enric Morist, excoordinador de Creu Roja Catalunya i actual representant de la Federació d’Entitats amn Projectes i Pisos Assistits, ha estat escollit com a nou president de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya per als pròxims quatre anys (2024-2028). Així ho ha decidit l’Assemblea General de la Taula formada pels representants de les 37 federacions i grans organitzacions que en són sòcies. Morist, com a representant de FEPA (Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits) ha encapçalat l’única candidatura que s’ha presentat per a la presidència del conjunt de les entitats socials catalanes. Formalitzada la seva elecció, l’escollit agafa el relleu de Francina Alsina (Federació Catalana de Voluntariat Social), que ha estat durant dues legislatures al capdavant de la institució (2017-2024).

Concretament, l’Assemblea General ha escollit els 13 membres de la nova Junta directiva. Morist és director general de la Fundació Ajuda i Esperança i fa molts anys que està vinculat amb la Taula del Tercer Sector Social, de la qual n’ha estat vicepresident (2014-2023).

La nova presidència i junta directiva s’ha presentat aquesta tarda en un acte públic i ha comptat amb la participació del president de la Generalitat, Salvador Illa; el president del Parlament, Josep Rull; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret; i l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. També hi ha assistit representants d’agents socials i econòmics i institucions amb qui la Taula manté aliances.

A l’acte, Morist ha agraït la feina de la fins ara presidenta de la Taula -que no podia optar a la reelecció per la limitació de dos mandats-i ha fet valdre que, durant aquest temps s’ha incrementat la incidència política davant les institucions a favor de la defensa dels drets socials i les persones en situació de vulnerabilitat i s’ha reforçat la unitat i cohesió interna del sector.

Durant la seva intervenció, Illa ha agraït la feina feta per Alsina -de qui n’ha destacat el talant “dialogant”- i ha felicitat el nou president. Alhora, ha destacat que la Taula és una organització “rellevant per a Catalunya, per a la Generalitat de Catalunya i per al país” i ha compromès el suport i col·laboració per part del Govern per treballar amb el tercer sector.