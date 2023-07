Igualada neteja els embornals per garantir-ne l’efectivitat davant de pluges intenses

L’Ajuntament d’Igualada ha intensificat la neteja de totes els embornals de la ciutat per tal de garantir que estan nets i preparats per engolir l’aigua davant d’episodis de pluges intenses. Des de Serveis Municipals s’ha creat una nova brigada específica que durant tot l’any treballarà per netejar embornals evitar embussaments i garantir la seguretat i eficiència d’aquests dispositius davant d’episodis de pluja intensa.

Miquel Vives, regidor de Serveis Municipals, ha recordat que “la topografia de la ciutat d’Igualada, construïda sobre tres terrasses i, per tant, amb carrers amb pendent, fa essencial tenir un sistema d’evacuació d’aigua efectiu per prevenir embassaments i riuades, amb els riscos que comporten per al mobiliari urbà i les persones”. Vives ha afegit que , “amb anys com l’actual de sequera i pluges intenses de curta durada, cal més que mai que el manteniment d’embornals sigui constant i fet a consciència”.

A banda, en punts on es produïen embassaments, sobretot al polígon de Les Comes, ja s’han anat instal·lat grans embornals amb més capacitat que actuen de forma eficient en episodis de pluja intensa”.

La neteja dels embornals d’aquesta brigada que ja està activa s’iniciarà pels carrers amb pendent i els que son susceptibles de rebre més aigua durant un episodi de pluja i poc a poc anirà ampliant-se a tota la ciutat.