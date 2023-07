“Ser influencer no m’ha canviat, soc la mateixa persona de sempre: divertida i natural”

Entrevista a Ruxanda Ghemis, influencer i wedding planner (@ruxandaghemis)

La Ruxanda Ghemis és influencer, té més de 330 mil seguidors a Instagram i ho compagina amb la feina de ser mare, dona i wedding planner. Va néixer a Moldàvia però ha viscut tota la seva vida a Igualada. Va estudiar Relacions Públiques i ara està escrivint un llibre.

Tens uns 332.000 seguidors a Instagram. Ets influencer. Com va començar tota aquesta història?

Pels meus estudis i pels meus gustos sempre he sigut usuària de les xarxes socials. Arran del meu primer embaràs (sola a casa i de baixa), vaig dir, mira, faré un vídeo. Vaig penjar un vídeo que va resultar curiós per altres mares que estaven en la mateixa situació que jo, i vam començar a interactuar. En vaig penjar un altre, després més, més… De cop vaig aconseguir atraure l’atenció d’altres dones que estaven passant pel mateix que jo i van començar a créixer els seguidors.

Llavors el teu públic són mares?

Cada cop hi ha més dones, però majoritàriament són mares, moltes primerenques que estan en la mateixa situació que jo, que s’han sentit identificades per algun punt de la meva maternitat.

Com és el teu dia a dia sent creadora de contingut?

És complicat. Ara ja comença a ser més gestionable perquè ja he aterrat en aquest món i tinc una estructura; al final és una feina a la qual dediques hores al dia. Al principi era esgotador perquè estava en ple postpart amb el nen petit, tenia una altra feina…

La gent no s’ho imagina, però sempre estàs connectada, són moltes hores de dedicació.

Quina és la part dolenta o negativa que no veiem?

Que no pots desconnectar gaire. Hi ha dies que no puc més, i no agafo el mòbil, però al final no és una feina amb un horari sinó que és constant. Diria que la part més difícil per a mi és que és una feina contínua, sense descans. Però dolent com a tal, per mi no té gaire parts.

La Ruxanda que veiem a les xarxes socials és molt real, molt divertida. És real?

Sí, sinó no pots viure. Soc jo tal qual, divertida i natural, crec que per aquí vaig aconseguir enganxar la gent. Òbviament, hi ha moltes parts de la meva vida que no ensenyo, que les vull per a mi. Però Ruxanda Ghemis soc jo al 100%.

Quin és el contingut que més t’agrada fer?

Vaig començar fent contingut d’embarassada, moda, humor i després vaig afegir contingut de parella, família… Al final el que m’agrada és explicar la quotidianitat dels pares amb humor. És com una via d’escape per explicar coses que em passen, i veig que altres persones passen pel mateix. La gent m’ha conegut arran de ser mare, però ja estic en un procés també de recuperar-me com a dona. M’encanta la moda, el maquillatge, la decoració… A poc a poc vaig publicant algunes pinzellades d’altres temes que també m’interessen. El contingut principal és la meva maternitat, però m’agrada també parlar d’altres temes, a part de mama, soc dona.

Tot el contingut ho fas tu?

Tota la part de creativitat (temes vídeos o fotos) i de gestió, la porto sempre jo. Tinc una agència de representació que m’ajuda amb les col·laboracions amb marques.

Què és el que més temps et porta?

Una mica tot, perquè el cap no pot parar, sempre has de tenir idees i has d’intentar fer un contingut que la gent li agradi. Ara també hi ha una part que és feina: les col·laboracions amb marques. Això comporta la creació de l’anunci, els brífings, la idea creativa, fer el contingut, enviar-lo, validar-lo, tornar-lo…

Com ha canviat la teva vida sent mare i influencer gairebé alhora?

Ser mare va ser heavy perquè vaig passar un postpart dur. Dedicar-me a les xarxes, m’ha canviat la vida, però no tant com pensa la gent. Abans tenia una feina i ara tinc aquesta. Soc la mateixa persona, l’únic que ara faig vídeos i em pots veure.

El teu marit surt a molts vídeos. Et dona molt suport, oi?

Sí, moltíssim. Sense una parella que et doni suport, seria impossible. Ell és enginyer (res a veure amb les xarxes socials), i s’ha adaptat superbé, i em dona un suport brutal. Li estic molt agraïda.

Com portes les crítiques i els hatters?

Ara ja bé, si ets una persona que s’exposa entens que hi ha gent a qui li agrades molt i d’altres que no. Visc amb ells i intento que no m’afecti.

Quins són els teus influencers? A qui segueixes?

No segueixo gaire gent perquè no tinc temps, però si que miro uns quatre o cinc perfils de mames o d’humor. I també em connecto per buscar les tendències i saber que és el que hi ha de moda en cada moment.

Ets wedding planner i has format l’empresa Always Events.

Sí, i és realment la meva passió de tota la vida. Vaig treballar en el món de la comunicació i el màrqueting però sempre compaginat amb l’organització d’esdeveniments. Arran d’estar a casa amb el petit i la gestió de les xarxes, vaig poder treballar en aquest nou projecte i sí, soc wedding planner i organitzo casaments, i realment m’apassiona.

D’on són els teus clients?

Anoia i tot Catalunya, inclús estem valorant alguna cosa per Madrid. De moment, treballo sola però espero poder ampliar l’equip. He començat fa poc però la resposta per part dels clients és bona.

Estàs escrivint un llibre.

Sí! Està sent un any complicat, però m’arriben projectes que m’agraden i no puc dir que no. Escriure un llibre em venia molt de gust per poder explicar el meu procés de la maternitat. Ara ja estem en la recta final, si tot va bé, es publicarà a finals d’aquest any. Estic molt contenta. Fa gairebé un any que treballo en el llibre i ha portat molta feina i molta exigència. No soc escriptora, i vull fer-ho bé i que la gent estigui contenta. Escriure un llibre era una boníssima oportunitat i volia aprofitar-la de la millor manera possible per poder ajudar a altres mares i famílies.

Què els diries a totes aquestes persones volen ser tiktokers, influencers…

Que endavant, però amb compte. És una feina amb moltes coses bones, però també tot t’afecta psicològicament, i pateixes ansietat i estrès. De cop, passes de ser anònim a ser una persona coneguda i la gent et parla pel carrer, costa ser conscient. Per als joves, potser no és una feina que recomanaria. Igualment, ser influencer té moltes coses positives.