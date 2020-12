Mihaela Malcic, de l’Institut de Montbui, guanyadora del concurs de cartells de l’Olimpíada de Filosofia

El passat dimarts, 1 de desembre, l’Institut Montbui rebia la feliç notícia que el cartell realitzat per l’alumna de 2n de Batxillerat, Mihaela Malcic, havia estat escollit guanyador del Concurs de Cartells que promocionarà la VIII Olimpíada de Filosofia de Catalunya, convocat per primer cop aquest any.

Les bases del concurs de cartells, una novetat de la edició d’aquest any, estipulaven que cada centre podia participar amb un màxim de dues propostes, totes elles sota el lema d’enguany: “Llibertat o seguretat?”.

Després d’un procés de rigorosa elaboració, coordinat pel professor de filosofia de l’Institut Montbui, Jaume Domingo, i per la professora de Visual i Plàstica, Núria Martí, i de votació entre el professorat i el PAS del centre, molt difícil a causa de l’alta qualitat de les propostes presentades per l’alumnat de 4t d’ESO i 1r i 2n de Batxillerat, es va decidir enviar la proposta de la Mihaela, juntament amb la de la Paula Montero de 1r de Batxillerat.

L’Olimpíada de Filosofia és una proposta per a alumnes de secundària dels centres educatius de Catalunya promoguda per la Societat Catalana de Filosofia, amb el suport de la Facultat de Filosofia de la UB i del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, i organitzada per professorat de filosofia de secundària.