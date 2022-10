Igualada engega una nova campanya de civisme per a la correcta recollida de voluminosos

El Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Igualada ha engegat una nova campanya de sensibilització i informació per a evitar que els veïns i veïnes deixin als costats dels contenidors voluminosos, aquells residus que, per les seves dimensions, no caben als contenidors de la via pública i que acostumen a ser difícils de transportar (mobles, estris vells, matalassos, i altres materials rebutjats) i que s’utilitzi el servei de recollida que existeix per aquests casos.

Amb el lema “No em tiris els trastos… Avisa’ns i quedem” s’han fet uns adhesius per enganxar als laterals dels contenidors a través dels quals l’Ajuntament vol cridar l’atenció a aquelles conductes incíviques i informar que existeix un servei gratuït de recollida els dilluns i dijous amb reserva prèvia. Només cal trucar a 93 805 50 59 o enviar un whattsApp al 620 050 594 i concertar el dia de la recollida. Aquest servei s’ha ampliat aquest any per a donar resposta a la demanda de la ciutadania.

D’altra banda, cal recordar que recentment es va ampliar l’horari d’obertura al públic de la deixalleria fixa municipal i que concretament, l’horari de la deixalleria és a l’hivern (novembre – març, ambdós inclosos) de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 19 h, els dissabtes de 9 a 14 h i de 16 a 19 h i els diumenges de 10 a 13 h. I l’horari d’estiu (abril – octubre, tots dos inclosos) és de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 20 h, els dissabtes de 9 a 14 h i de 16 a 20 h i els diumenges de 10 a 13 h.

El regidor de Sostenibilitat, Miquel Vives, ha explicat que l’objectiu de la campanya és corregir conductes incíviques a la vegada que s’informa dels serveis gratuïts existents i ha remarcat que mantenir la ciutat neta és una responsabilitat de l’ajuntament però també un deure de la ciutadans, és per això actuem en dos sentits, hem activat serveis gratuïts que faciliten la recollida dels voluminosos i som inflexibles amb les conductes incíviques. Aquesta campanya compleix les dues funcions”