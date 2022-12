Igualada Comerç engega una campanya de vals regal per Nadal

L’associació de comerciants Igualada Comerç posa en marxa una proposta de vals regals de diferents imports per consumir en els comerços associats. Des de l’associació consideren que el format dels xecs i dels sobres és elegant, ideal per a regalar aquestes festes. Aquests vals regal es poden adquirir a l’oficina d’Igualada Comerç directament.

La idea és la de fer una acció atractiva pels ciutadans i que alhora promogui el comerç local de proximitat. Es pretén donar a conèixer donar a conèixer l’àmplia oferta que ofereix el teixit de comerços de la ciutat d’Igualada.

Quarta edició del sorteig d’un xec de 1.000 euros per gastar en un sol dia

Aquesta setmana s’ha fet el sorteig del quart xec de 1.000 euros, que promou Igualada Comerç, davant de notari. A l’acte hi va assistir el gerent de Servisimó i membres de la junta de l’associació de comerciants. El guanyador ha estat en Santi Pérez Rodríguez. Es va treure una segona butlleta per tenir un segon candidat en cas que es necessités. Han estat molts els participants d’aquesta iniciativa, i per això es vol agrair per part de l’organització.

La prèvia d’aquest sorteig ha estat que durant les darreres setmanes es podia participar amb tres tiquets de compres en comerços associats a Igualada Comerç i dipositant una amb els tiquets en alguna de les urnes repartides per diferents comerços.

El premi es farà efectiu aquest dissabte, quan el guanyador podrà consumir els mil euros en almenys deu botigues.