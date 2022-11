Igualada acollirà una sessió informativa sobre com accedir als fons Next Generation per a la rehabilitació d’habitatges

Igualada inaugurarà el proper dijous 3 de novembre l’exposició ReHabilitem, del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, que té com a objectiu sensibilitzar la ciutadania dels beneficis que comporta la rehabilitació d’edificis, tant a nivell particular com col·lectiu. Es podrà visitar al Centre Cívic Nord (c/ Sant Martí de Tous 6, Igualada).

Per complementar la presentació d’aquesta exposició, s’ha programat una taula informativa sobre com accedir als fons Next Generation destinats a la rehabilitació energètica i d’habitatges.

La inauguració de l’exposició es farà el dijous 3, a les 12.30 h amb la presència de Marc Castells, Alcalde de l’Ajuntament d’Igualada, i Pere Pons, president de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. A la 1 del migdia començarà la taula informativa sobre com accedir als fons Next Generation per a la rehabilitació energètica i d’habitatges, a l’Auditori del Centre Cívic Nord (planta baixa).

Programa de la sessió

El programa d’aquesta sessió informativa és el següent:

13 h- “La resposta de l’Ajuntament en la línia de subvencions de FNG per fomentar la rehabilitació energètica”, amb Miguel Corral, arquitecte municipal de l’Ajuntament d’Igualada

13:15 h – Aspectes pràctics de la tramitació dels ajuts Next Generation, amb Marta Martínez, coordinadora de l’Oficina Tècnica de Rehabilitació de Catalunya del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya; Eva Bonet, coordinadora de l’Oficina Tècnica de Rehabilitació de Catalunya del Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona; Lorenzo Ignacio Viñas Periz, Gerent del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida. Modera: Marta Pradal, Tècnica de l’Oficina d’Habitatge de la Diputació de Barcelona

14 h Preguntes i finalització de la jornada

L’exposició “ReHabilitem” és una mostra sensorial i interactiva, que vol donar a conèixer els avantatges dels habitatges rehabilitats, accessibles i adaptats a les necessitats actuals de confort i estalvi energètic.

ReHabilitem consta de dos panells amb informació de valor tant per als ciutadans com per als professionals del sector i altres agents involucrats en el procés rehabilitador, i respon preguntes com: què és i per què cal rehabilitar, com s’ha de fer, o quins ajuts hi ha per fer-ho, posant especial èmfasi en els fons europeus Next Generation.