Arqueologia i gènere amb Jordina Sales-Carbonell i Paloma Zarzuela a Diàlegs Capitals

Les arqueòlogues Jordina Sales-Carbonell i Paloma Zarzuela s’han trobat al Teatre de l’Ateneu, en una nova entrega de Diàlegs Capitals, per conversar sobre com l’arqueologia pot explicar el paper real de les dones que ha quedat invisibilitzat per la història. A través del diàleg entre les dues expertes, s’ha fet un recorregut a través del temps per veure com tradicionalment la història s’ha presentat de manera incompleta, una imatge errònia del passat que ha quedat gravada a l’imaginari col·lectiu. Aquesta situació s’està revertint. Jordina Sales-Carbonell explica: “Aquests nous estudis ens permet tenir una història més completa de les societats passades. I comencem a entendre el seu conjunt. A part de les dones, estem posant el focus sobre altres subjectes que tradicionalment han estat obviats: nens, ancians, persones amb diversitat funcional…”

Per exemple, Paloma Zarzuela apunta que els estudis arqueològics mostren casos de dones caçadores i afirma: “El com ens imaginem la societat del passat diu més de nosaltres mateixos com a societat occidental i patriarcal que de la divisió de treball real del paleolític”.

Totes dues ens han parlat de l’arqueologia amb visió de gènere, que posa el focus en tot allò que no ha estat valorat, però és imprescindible per a la continuïtat de la comunitat. Se saben moltes coses sobre homes dirigents del passat, però no s’ha investigat gairebé res de qüestions com les cures i l’alimentació.

El proper diàleg: “Actuar en femení”

Les actrius igualadines Diana Gómez i Adriana Fuertes seran les protagonistes del proper diàleg. Ens parlaran sobre com és el món de l’espectacle per a les dones i quins reptes han d’afrontar. Els recorreguts de les dues actrius ens portaran per espais tan emblemàtics com el Teatre Nacional de Catalunya o el Teatre Nacional Sao Joao, a explorar les sinergies entre els principals teatres europeus amb projectes com Between Lands, a conèixer com treballen directors de prestigi internacional i a descobrir com són els rodatges de llargmetratges i sèries de renom com El Crac, Valèria o La Casa de Papel. Amb la moderació de Carla Verdés, periodista de Catalunya Ràdio i, actualment, al programa “El matí de Catalunya Ràdio”. Tindrà lloc el dijous 10 de novembre, a les 19:30 h, al Teatre Municipal Ateneu.

Els Diàlegs Capitals en format Podcast

Tots els Diàlegs Capitals s’enregistren i es poden tornar a escoltar posteriorment en format Podcast. Estan disponibles al web www.igualadaccc2022.cat, Spotify, Ivoox i a Ràdio Igualada.

Diàlegs Capitals és el cicle de pensament que s’ha organitzat amb motiu de la capital de la cultura catalana, uns diàlegs que conviden a reflexionar entorn dels reptes del segle XXI, explorar diferents àmbits del pensament i la cultura contemporània. Durant el 2022, tenen lloc un cop al mes i s’aborden temes d’actualitat a través d’un diàleg entre experts locals i pensadors d’àmbit nacional.