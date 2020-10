Igualada acollirà el partit de futbol de la Marató de TV3

TV3 va donant, a poc a poc, més detalls sobre com serà La Marató d’aquest any. Ja fa unes setmanes es va anunciar que es celebraria el 20 de desembre i que aquest any recaptaria fons per destinar a la investigació del coronavirus. Aquest dimecres també s’ha anunciat que una quinzena d’hospitals de Catalunya també seran protagonistes del programa més icònic de la televisió pública catalana.

A més, un dels actes tradicionals del programa és el partit de futbol que enfronta a famosos catalans. Doncs bé, aquest any aquest partit es celebrarà a Igualada, al camp de Les Comes. La visita a Igualada no es restringirà només al futbol, sinó que també es visitarà l’Hospital d’Igualada per conèixer com es va viure el primer brot important detectat a Catalunya i el confinament que va patir la Conca d’Òdena.

Aquest any, els presentadors de La Marató de TV3 seran Raquel Sans, Mònica Terribas, Laura Rosel i Jordi Basté.