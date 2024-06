Humans: Emma Bravo Ginàs

EMMA BRAVO GINÀS

Em dic Emma Bravo Ginàs i tinc 21 anys. Soc nascuda a Igualada, la ciutat on he viscut fins als 16 anys. Actualment, resideixo a Capellades, però faig gran part de la meva vida a Igualada.

Vaig començar la meva educació formal al Col·legi Jesús-Maria d’Igualada, amb 4 mesos, fins a acabar la primària. Després vaig fer l’ESO a l’INS Joan Mercader d’Igualada, Batxillerat a l’Institut Molí de la Vila de Capellades i finalment, aquest curs he acabat el Grau d’Educació Infantil a la Universitat de Lleida.

Sempre m’ha agradat tenir tracte amb la gent, crec que la interacció sempre aporta aprenentatges, experiències i diferents perspectives, és per això que he triat enfocar-me laboralment a treballar, en un àmbit social, amb infants i famílies.

Una de les meves aficions, i la més important per a mi, és el cant coral. Quan tenia 7 anys els hi vaig demanar als meus pares que volia cantar i em van apuntar a la Coral Infantil Els Verdums, una de les millors decisions de la meva vida. Actualment, ja no estic en aquesta entitat, però continuo cantant a la Coral Juvenil Xalest d’Igualada i formo part de la junta actual, amb el càrrec de presidenta. Personalment, crec que Igualada té una gran sort de tenir tantes corals i que estiguin obertes a tothom.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

«L’Ajuntament d’Igualada proporciona locals insonoritzats i adequats pels assajos nocturns»