«He après a transmetre que en cada moment de la vida hi ha un espai per al ioga i per a un mateix»

Entrevista a Neus Forn Jorba, SÂdhAna yoga i pilates

Soc la Neus Forn Jorba, fa 18 anys que vaig anar deixant progressivament la meva feina d’enginyera per fer-me càrrec de Sâdhana Yoga i Pilates, que la meva mare havia creat amb l’objectiu de difondre el yoga i el pilates .

Vas haver de superar més dificultats que els homes per arribar al càrrec actual?

En el meu cas no. Sâdhana ja l’havia fundat una dona. El càrrec ha estat el meu repte, el meu llegat i el meu regal.

És més difícil per una dona compaginar la feina i la vida familiar?

Ja sabem que ho és en general, i que ens queda un llarg camí per recórrer, però els models familiars van evolucionant positivament, les tasques es comparteixen, tot i que no podem evitar que els temps de maternitat i la primera criança encara suposin un biaix que complica la vida professional a les dones. Però continuem avançant en això.

La igualtat de gènere és possible?

Homes i dones no som iguals. Som igual de competents, igual de forts i igual de febles, igual de capaços i igual de conflictius. La fisiologia és el menys important. La igualtat que hem de perseguir és la cultural i social, i aquesta sí, no només és possible, és imprescindible si volem tirar endavant com a espècie.

Per feines equivalents, la remuneració és la mateixa entre homes i dones?

No. Encara no. L’escletxa salarial continua essent present, però hi ha pressió per tal que es vagi reduint.

Treballar en equip és més senzill quan en el grup hi ha barreja de gèneres, edats i coneixements?

Bé, de fet és clarament més enriquidor, però no pas més senzill. Aquí hi ha una de les claus de l’eficiència en la gestió d’una activitat: la coordinació, l’estímul i la dinamització del talent, de les persones, que sempre són l’actiu més important de qualsevol activitat.

Com exerceix el lideratge en la seva empresa?

El més important és mostrar la implicació personal en el resultat, que en el nostre àmbit passa sobretot per la salut i el benestar dels nostres clients. Avui es parla del resultat de l’empresa no només en el sentit econòmic, sinó també —i no menys important— en l’impacte social positiu. Fer sentir a tot l’equip que cadascú té un paper fonamental en aquest resultat és la primera responsabilitat del líder.

Quina previsió d’inversió tens per al futur?

En els darrers anys hem fet un esforç d’inversió molt important per oferir un espai capaç d’encabir totes les variants relacionades amb el ioga i el pilates. Ara estrenem nous aparells de Reformer Pilates, fem formació i activitats culturals i no pararem. Volem créixer per arribar cada cop a més igualadins i anoiencs, perquè els resultats em donen l’empenta per fer-ho.

El ioga és un servei de salut?

És un servei de salut integral i benestar que caldria generalitzar en molts casos clínics com a prevenció i recuperació. Molta gent arriba al ioga com a opció de vida. El ioga permet entendre’t i cuidar-te millor física i mentalment. Però molts hi accedeixen per afrontar períodes difícils, d’ansietat o de malaltia. El ioga sempre, sempre, és un benefici per a la persona.

Hi ha molt intrusisme en aquest sector?

Més que intrusisme, hi ha nivells molt diferents de coneixement, formació i experiència. És evident que no tothom pot ensenyar yoga, encara que l’hagi practicat alguna vegada. Hi ha acreditacions d’entitats nacionals i internacionals que validen el nivell de competència dels professionals que s’hi dediquen, i com passa en altres àmbits, cada certificació té també un nivell de prestigi en el sector. Però és cert que cada vegada proliferen més centres, i cada vegada més els usuaris s’informen sobre qui els està oferint els espais i la formació, i poden destriar el gra de la palla.