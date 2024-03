Marc Bernades queda divuitè a la primera prova de copa del món de Skyrunning

Aquest passat dissabte es va disputar la primera prova de la copa del món de Skyrunning a l’illa de la Palma, concretament Acantilados del Norte. Un traçat de 29 km i +2200 m de desnivell. Una zona remota de l’illa però espectacular. La cerimònia d’obertura i els canvis del circuit feien d’Acantilados la cursa amb més nivell, vista mai a les Skyrunning i a Espanya, amb el permís de Zegama, tal com deien els organitzadors i la premsa internacional.

El Marc aconseguia un 18è lloc amb un temps de 2h48min. “No m’esperava fer ni de bon tros aquest resultat a causa dels meus problemes físics. Les sensacions són cada dia més bones, però encara queda ser pacient per recuperar-me. Amb el nivell de corredors i les meves limitacions preveia màxim col·locar-me dins del top 30. Aquest resultat em dona molta confiança per continuar i optimisme per a quan pugui tornar la meva millor versió”, comenta Marc.

Marc representava a la selecció catalana de curses de muntanya (FEEC) que enguany disputarà algunes de les curses de la copa del món. Quatre membres de la Selecció Catalana han viatjat a la Palma, lluint els colors de la senyera i per posar-se a prova amb els millors corredors del món en la primera cita d’un dels circuits més tècnics de curses per muntanya.