El sòl de la Conca d’Òdena s’exposa a la fira immobiliària internacional MIPIM

Del 12 al 15 de març se celebra a Cannes (França) la fira internacional més important del món del sector immobiliari: MIPIM (Mercat Internacional dels professionals en Immobles), i el sòl industrial de gran format de la Conca d’Òdena hi serà present dins un estand compartit amb Incasòl de la Generalitat de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona.

Durant quatre dies, la Mancomunitat de la Conca d’Òdena farà difusió de les parcel·les de mitjà i gran format -fins a 40 hectàrees- disponibles en els quatre sectors que recull el Pla Director Urbanístic d’Activitat Econòmica de la Conca d’Òdena (PDUAECO) ubicats a Òdena, Igualada, Jorba i Vilanova del Camí.

En nom dels set municipis de la Conca d’Òdena, l’alcalde de Castellolí, Joan Serra, serà l’encarregat de presentar públicament el sòl industrial. Com en altres edicions, a més de l’exposició i presentació pública dins de l’agenda d’actes de la Fira, Joan Serra es reunirà amb inversors, consultories, equips d’arquitectura i altres empreses especialitzades en trobar ubicacions per a empreses industrials i logístiques.

L’alcalde de Castellolí destaca que MIPIM és “una gran oportunitat per la Conca d’Òdena, perquè és un gran escenari internacional per poder ofertar les parcel·les que tenim al territori, que són molt pròximes a Barcelona”. “Ser presents a la Fira, sumant esforços amb l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana i la Generalitat, és molt important per poder donar a conèixer la Conca d’Òdena com a territori referent de Catalunya per captar inversions”, afirma Joan Serra.

Un cop finalitzada la Fira, que serveix per exposar i fer networking, la MICOD continuarà treballant amb els contactes generats, per agendar visites i facilitar tota la informació necessària a les empreses interessades. Tota la informació sobre l’oferta de sòl industrial a la Conca d’Òdena es pot consultar a la web micod.cat.

L’Oficina de captació d’inversions de la Conca d’Òdena

L’Oficina de Captació d’Inversions de l’Associació Conca d’Òdena (formada pels municipis d’Igualada, Vilanova del Camí, Sta. Margarida de Montbui, Òdena, La Pobla de Claramunt, Castellolí i Jorba) es va crear el 2014 com a eina clau per atraure inversions i activitats de producció estacional sostenibles i estables, detectar oportunitats d’inversió empresarial, oferir orientació a les empreses que desitgin establir-se a la zona, proporcionar informació sobre incentius d’inversió i un servei d’ubicació empresarial. L’Oficina també dona suport a projectes d’inversió en coordinació amb els Ajuntaments per agilitzar i facilitar els tràmits.