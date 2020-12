Nova convocatòria d’eleccions a l’Igualada Hoquei Club

L’actual Junta Gestora de l’Igualada Hoquei Club informa amb caràcter oficial a tots

els socis i d’acord amb els estatuts de l’entitat, de la convocatòria d’eleccions a la

presidència del club.

El calendari que regirà aquesta convocatòria d’eleccions és el següent:

21 de desembre de 2020 – Convocatòria d’eleccions.

22 de desembre de 2020 – Constitució de la Junta Electoral.

28 de desembre de 2020 – Inici de presentació de candidatures.

11 de gener de 2021 (19:00h) – Fi de presentació de candidatures, proclamació de

candidatures i inici de la campanya electoral o proclamació de la guanyadora en cas

que només hi hagi una sola candidatura.

2 de febrer de 2021 – Celebració d’eleccions en cas d’haver-se presentat dues o

més candidatures.

Cal proveir els càrrecs de president, vicepresident, secretari, tresorer i vocal. La

condició per a ser elector i/o candidat és ser soci al corrent de pagament a data

21/12/2020.

El cens electoral resta a disposició de tots els socis, a les oficines del club, fins el

01/02/2021.

En cas de celebrar-se eleccions, aquestes es realitzarien el dissabte 2 de febrer de

2021 de 15:00h a 19:00h al pavelló de Les Comes, coincidint amb el partit de

l’OKLliga entre l’Igualada RIGAT HC i CE Vendrell.

Els electors, per poder exercir el seu dret a vot, s’hauran d’acreditar amb el carnet

de soci i el DNI/Passaport.

