Global Freaks parla de “col·lapse financer” mentre molts usuaris segueixen amb dubtes

Després d’una setmana d’incertesa sobre la seva situació financera entre els usuaris a les xarxes, Global Freaks ha emès un comunicat on s’explica que l’empresa “es troba en una situació de col·lapse financer”.

Els responsables de l’empresa expliquen que es tracta “d’una situació no prevista”, després “de la inclusió sorpresiva de l’empresa al fitxer ASNEF”, una llista on s’inclouen empreses i particulars amb deutes significatius. Els responsables de l’empresa diuen que “únicament existia un deute amb un proveïdor que s’estava resolent de forma pactada”. L’empresa també assegura que “ha suspès l’activitat per la seguretat dels seus treballadors”. L’empresa Tsume Art, una de les proveïdores de la botiga igualadina, va emetre un comunicat explicant que era “una víctima de la situació de Global Freaks”.

Aquesta situació afectaria les comandes d’usuaris arreu del món – alguns mitjans apunten que podrien ser milers -, que han passat una setmana sense saber què passaria amb les seves comandes i amb els diners. Sobre aquest tema, l’empresa explica en el seu comunicat que té la voluntat “d’intentar servir tot el producte que ja estava a magatzem i que està cobrat en la seva totalitat”.

Dubtes entre els usuaris sobre el comunicat de Global Freaks

Durant tot el dijous, molts usuaris han estat preguntant públicament a les xarxes de l’empresa sobre què passaria amb els diners de les persones que tenen productes reservats i encara no han arribat. Molts d’aquests usuaris han expressat públicament el seu malestar després d’una setmana, afirmen, sense poder contactar amb l’empresa. El número d’atenció al client exclusivament per a WhatsApp no rep els missatges.

Y las pre-reservas? Porque llevo desde Abril con una hecha (y me cobrasteis en su totalidad) y no he visto aún el Nendoroid… Y para aclarar, me entero ahora de los cupones, porque no pude ir a la tienda física a reclamarlo. Exijo una devolución del dinero o el producto. — 𝑨𝒊𝒕𝒐𝒓💥 (@FunkyWandeskare) October 10, 2024

Os está preguntando todo el mundo por lo más importante y no veo que hayáis dado ningún indicio de abordar el tema: ¿Qué va a pasar con las reservas? ¿Vais a enviar las figuras de las reservas o vais a devolver el dinero? Se agradecería una respuesta y que sea con sinceridad. — 𝒌𝒊𝒓𝒂𝒎𝒆𝒌𝒊 🦋 » 🐈🧡 (@xthelastbreathx) October 10, 2024