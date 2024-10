El Festival Rec.0 celebrarà el seu quinzè aniversari del 6 al 9 de novembre

Igualada es prepara per viure una nova edició del REC.0, el festival de moda, cultura i gastronomia que, del 6 al 9 de novembre, tornarà a omplir el barri del Rec de pop up stores. Aquest any és especial, ja que el REC.0 celebra el seu quinzè aniversari, consolidant-se com un referent en la moda i un esdeveniment imperdible per a marques i dissenyadors. Des de la seva primera edició el 2009, el festival ha evolucionat fins a acollir més de 250 marques de prestigi nacional i internacional, oferint una plataforma única per a les noves propostes emergents. Al llarg d’aquests anys el Rec.0 s’ha convertit en un festival referent en la venda d’estocs, únic al país, i s’ha consolidat com un canal de venda per a moltes marques.

De nou, en aquesta edició, s’hi podran trobar grans marques internacionals, marques nacionals, marques emergents i dissenyadors km0 que fan les seves vendes especials d’estocs i que en el seu conjunt ofereixen una àmplia oferta de moda per a tots els públics. Al llarg del recorregut es podran trobar grans marques com Levi’s, Adidas, Munich, Jordan, Nike, BrandBlack, Volcom, New Balance, Sita Murt, Designer Society, Two Thirds, Thinking Mu, Misako, Buff, Vialis, Miriam Ponsa, Kaotiko, Crocs, etc.

Un espai per a les novetats

Si en la primera edició de fa 15 anys al REC.0 es van transformar 6 espais i hi van participar 11 marques de moda, en aquesta 27ena edició ja seran 61 les velles fàbriques reconvertides en pop up stores que acolliran més de cent marques.

En aquesta edició s’hi incorporen algunes noves marques que potencien la sostenibilitat i la producció Km0, algunes d’elles son: Vegtus, una marca de calçat 100% sostenible fabricades amb cactus, la marca Two Thirds de roba ètica i ecològica, la marca de sabates infantils Muris Brand de sabates barefoot, orgàniques, veganes i fetes amb materials reciclats, St Jor, moda d’home sostenible i km0, i també s’incorpora al festival la marca basca Mercedes de Miguel, entre d’altres.

El Rec Imperdible: un altaveu divulgador de la moda sostenible i foment de reutilització del residu tèxtil

A la sala de les Encavallades del Museu de la Pell s’hi instal·larà, un any més, l’espai Rec Imperdible dedicat a la moda sostenible i de quilòmetre zero. A més de la venda d’una vintena de marques, a l’espai es farà el mercat d’intercanvi de roba el divendres 8 i dissabte 9. També s’hi faran tallers d’upcycling (per recuperar roba usada), i hi haurà un espai per aprendre a reparar i a sargir roba vella, bolsos, sabates, etc. A més es podrà visitar l’exposició del concurs de moda sostenible de les escoles de disseny i moda de Catalunya.

Com a novetat, en aquesta edició es presenta la primera pop up storedel Rec.0 de roba de segona mà, una primera prova pilot que aposta per donar una segona vida a les peces que ja no s’utilitzen. La nova pop up store de segona mà, amb preus molt populars, estarà ubicada a l’Espai Rec Imperdible.

La primera planta del Museu també acollirà per primera vegada l’Espai Vera, un espai de descans amb wifi lliure, per desconnectar o treballar, amb unes grans taules, espai de cafè i punt de càrrega de mòbils. I també s’hi instal·larà l’espai Ringana de cosmètica vegana.

El punt igualadí present a les marques del Rec.0

Fidel a l’esperit de posar en valor la roba de proximitat, el REC.0 incorpora, entre el centenar de marques que conformen el festival, una vintena de marques que produeixen les seves col·leccions amb punt igualadí. Són marques com Thinking Mu, Two Thirds, Mus&Bombon, Guitare, Kaotiko, Sublim, Poems, Mi&Co, Miriam Ponsa. No hi faltaran tampoc les empreses igualadines Sita Murt, Punto Blanco, Buff, David Valls, Micu Micu, Aldomartins, Boxley i Jordi Rafart.