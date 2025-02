A Fuego, el monòleg més enginyós de Pablo Macho Otero, arriba al Teatre de l’Aurora

La companyia catalana La Bella Otero presenta A Fuego, una proposta simpàtica i intel·ligent que arriba aquest cap de setmana al Teatre de l’Aurora, després de triomfar a Barcelona i a Madrid.

Pablo Macho Otero escriu i interpreta brillantment aquest monòleg que ens convida a reflexionar sobre el narcisisme imperant de la nostra època i el desig intrínsec a l’ésser humà de deixar empremta. En aquesta peça en vers, ple de sàtira i jocs de paraules, veurem com la fascinació del protagonista per Heròstrat es converteix progressivament en una obsessió, fins a fer-li cometre un crim a l’alçada del seu ídol infame.

El seu pas per la sala La Villarroel de Barcelona i al Teatro de la Abadía de Madrid, on ha rebut l’aplaudiment de la crítica, converteix aquest espectacle en un gran èxit que combina un text d’allò més enginyós i una interpretació brillant. Destacant el joc de paraules de l’autor-intèrpret Pablo Macho Otero, l’audiència qualifica aquesta peça com un viatge a desig de l’espectador, on l’acudit i la comèdia el fan apte per a tota mena de públics.

Qui no desitjaria ser recordat per sempre? Una reflexió profunda sobre l’anhel humà de la transcendència, on el sentit de la vida el trobem en ser recordat pels altres el dia que ja no hi siguem, ja sigui a través d’una expressió artística, un ofici, una revolució o un acte criminal. No deixa de ser, al cap i a la fi , un reflex del temor universal a la mort. Aquesta història la viurem a través del protagonista de A Fuego, qui, va acabar confessant la veritable raó que l’havia portat a cometre un terrible acte: passar a la posteritat.

Horaris i venda d’entrades

Les funcions de A Fuego tindran lloc el dissabte 15 a les 20 h i diumenge 16 de febrer a les 19 h. Les entrades tenen un cost general de 18 € i es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció. Més informació a www.teatreaurora.cat.