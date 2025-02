El hashtag #hispanofail envelleix, però els problemes persisteixen

Fa una dècada que vaig deixar d’utilitzar de forma habitual el servei de bus entre Barcelona i Igualada – i també el que uneix la capital de l’Anoia amb la UAB -, gestionats per Monbus. El final dels estudis universitaris, i la manca de necessitat d’anar a Barcelona ciutat, m’han allunyat dels problemes que patia el servei, però els algoritmes de les xarxes socials i les notícies als mitjans de comunicació, com la que avui recull aquest setmanari, han aconseguit que mai desconnecti de la magnitud del problema.

L’any 2012, quan encara estudiava el meu segon any de carrera, l’efervescència en relació al pèssim servei era la tònica habitual en el debat públic d’Igualada i la Conca d’Òdena. No era la primera vegada que passava, els problemes amb l’empresa concessionària del servei ja havien estat motiu de queixa i debat als anys 90 i fins i tot abans.

Els protagonistes d’aquell debat sempre han estat similars: d’una banda, ciutadans -majoritàriament estudiants- farts de problemes en el servei; de l’altra, l’empresa concessionària, primer Hispano Igualadina, ara Monbus. Enmig, unes administracions que, amb les seves accions i omissions, han augmentat el descontentament ciutadà.

Si als 90 van sorgir plataformes d’estudiants que posaven de manifest les mancances en el servei de bus que connectava Igualada i gran part de la comarca amb Barcelona, el 2012 va sorgir -al caliu de la xarxa social anteriorment coneguda com a Twitter- el hashtag #hispanofail. Els usuaris feien constar en 180 caràcters el problema del dia en el bus en què viatjaven. L’empresa igualadina Creagia el va transformar en una app on deixar anotades les incidències que sorgissin en els diferents trajectes.

Per fi semblava que hi hauria canvis significatius, vam pensar molts. Va arribar el bus Express entre Igualada i Barcelona i encara ens ho vam creure més. Suposo que cada generació que s’ha enfrontat a la Hispano haurà viscut moments d’optimisme similars. Fins que passen els anys i els flamants busos Express i no Express segueixen avariant-se, cremant-se o deixant gent a terra a Maria Cristina. Ja fa 12 anys que #hispanofail existeix. Monbus ara gestiona més línies a Catalunya, i en totes hi ha problemes. Ens fem grans, però hi ha coses que no canvien.