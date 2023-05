Torna el 3×3 Igualada a la plaça de Cal Font d’Igualada. El Club Bàsquet Igualada, la Federació Catalana de Basquetbol i l’Ajuntament d’Igualada organitzen novament una nova edició d’aquest torneig el qual arriba a la 33a edició.

El torneig està obert des dels equips d’escoleta (nascut el 2015) fins als veterans (nascuts el 1983 i anteriors). Tothom hi té cabuda. Es poden formalitzar les inscripcions mitjançant aquest enllaç fins el diumenge 4 de juny.

La competició començarà a les 9 del matí i acabarà aproximadament a les 8 del vespre. A mesura que vagi avançant la tarda, aniran finalitzant els partits de les diferents categories i es realitzaran les corresponents eliminatòries acabant amb les finals de categoria sènior.

També haurà els concursos en els quals hi podran participar els jugadors del 3×3 i la gent que no hi estigui participant. Amb la inscripció es regalarà una samarreta commemorativa a tots els participants i també hi haurà premis, obsequis i moltes sorpreses més per a tots ells.