Venen vacances, i a la tornada segurament trobarem la bústia plena de sobres, des de les propagandes de les eleccions (si hem marxat abans), a les ofertes dels “súpers”, algunes dels bancs, i, entre aquestes, en podem trobar de les que no són precisament del nostre grat haver-les rebut, generalment són avisos de Correus que passem per allà, que ens donaran “la bona nova”.

Aquests solen ser d’Organismes Oficials, en especial de l’Agència Estatal Tributària (AET) que no se’ls n’escapa una i, en alguns casos, pot haver-n’hi dels jutjats, entre altres.

Tant les de l’AET com les dels Jutjats, així com les dels organismes oficials solent ser notificacions, o on una administració pública formalment et notifica (valgui la redundància), sigues ciutadà o empresa, una resolució o un acte administratiu.

De vegades, a l’estar absent, passa el termini per anar-ho a recollir a Correus, a l’haver passat el termini, un pensa, ja no hi soc a temps, i qui dies passa anys empeny. Doncs no és així: no atendre les notificacions pot portar-te problemes.

Com per exemple va passar a la família d’un músic valencià. A València el passat 5 de juliol va morir un músic a l’Hospital General de València, conegut teclista en grups com Mocedades o Teneessee. L’hospital va intentar localitzar algun familiar sense èxit, va contactar amb la Policia i al telèfon que els van facilitar, de les trucades telefòniques que hi van fer no hi va haver resposta com tampoc va sortir a efecte contactar amb institucions per saber si algú podia donar raó d’ell. Al no ser positiu cap contacte, al cap de cinc dies l’Hospital va decidir que fos enterrat en una tomba de beneficència del cementiri valencià. La família diu: “Lo enterraron sin informarnos” (El confidencial), però l’Hospital ha informat que es va complir amb tot el protocol establert. La vídua ha clamat al cel, però cap notificació va ser atesa.

O com la clienta que va venir el despatx per tramitar la separació:

– Separació o divorci?, se li va plantejar.

– Separació, va dir, per principis religiosos.

– Cap problema, porti el certificat de matrimoni i ho tirem endavant.

La sorpresa va ser que al certificat de matrimoni constava que ja estava divorciada!

No a tothom li passa com a la Shakira que, encara que no hagi rebut cap notificació, per la premsa s’assabenta que la Fiscalia li vol posar una querella per presumptes delictes contra l’AET del IVA i IRPF del 2018.

Encara hi ha classes!