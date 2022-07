Ets un líder generatiu?

Més enllà de les majors demandes de rendiment d’avui dia dels negocis i de tot el que ha suposat la pandèmia, els líder avui dia estan patint moltes pressions. Des del canvi climàtic, passant per la digitalització i AI (Artificial Intelligence), riscos geopolítics, fins a peticions dels empleats de diversitat, equitat i inclusivitat, entre altres.

D’una recerca intensiva sobre els èxits del lideratge realitzada per BCG (Boston Consulting Group) i que dona fruit a aquest article, s’ha detectat un canvi de tendència en els lideratges. Es passa d’un estil més extractiu (explotar els recursos interns) a una aproximació més generativa, enfocat a construir una capacitat que s’adapti més ràpidament a les noves situacions.

Els líders generatius tenen la creença que donar suport als empleats, la societat i al planeta hauria d’estar en el core business de la seva agenda.

Quines característiques té un líder generatiu?

– Al final de cada reunió, t’agafes el teu temps per recordar el propòsit de l’organització?

– Preguntes regularment pels comentaris de clients, proveïdors i empleats per conèixer punts de millora per assolir més impacte positiu?

– Has generat el repte de reduir, en 6 mesos, la petjada de carboni de la teva organització?

– Consulteu els vostres equips per assegurar-vos que disposen de la tecnologia i les dades que necessiten per potenciar la seva feina?

Aquells líders que contesten afirmativament totes les preguntes s’acostuma a dir que tenen un bon equilibri dels tres components del comportament generatiu:

1. Lead with the head (liderar amb el cap). Implica estar constantment regenerant els productes i serveis que ofereix l’empresa. Reinventa negocis, fomenta el pensament creatiu i proposa incorporar noves tecnologies

2. Lead with the heart (liderar amb el cor). Promociona la creació d’entorns laborals cercant les millors experiències. Inverteix en aprofundir les relacions, especialment en moments de dificultats. Coaching i desenvolupament del personal per treure el màxim potencial

3. Lead with the hands (liderar amb les mans). Inclou crear equips multifuncionals, apoderats que executen de forma àgil els projectes. Aquests equips es mouen de forma ràpida i coordinada per avançar-se cap a on anirà el futur.

Liderem?