El ple d’Igualada aprova els pressupostos de Junts amb el suport de Som-hi

Aquest dimarts es va celebrar el ple municipal d’Igualada del mes de juliol, que va servir per aprovar els pressupostos del 2023 i les ordenances fiscals. Com ha passat en les ocasions d’aquest mandat, els comptes municipals van tirar endavant amb els vots favorables de Junts per Igualada i l’abstenció d’Igualada Som-hi, mentre que la resta de grups hi van votar en contra.

En els dotze anys de govern Castells mai s’havien aprovat els comptes tant aviat, tenint en compte que encara queden 5 mesos perquè es comencin a executar les partides aprovades aquest dimarts. Tant Esquerra com Poble Actiu i Ciutadans van criticar la pressa per aprovar els números, i creuen que això només es deu a interessos polítics. El regidor de Poble Actiu, Pau Ortínez, argumentava que “al govern i a Igualada Som-hi els interessa posar distància entre l’aprovació dels pressupostos i les eleccions [del maig del 2023], perquè no es noti aquest pacte entre Junts i el PSC a pocs mesos dels comicis”.

El pressupost aprovat pel consistori és de 60,6 milions d’euros, que augmenta a 72,4 si es compta el pressupost consolidat, que inclou també les societats municipals, els organismes autònoms i el Consorci Sociosanitari d’Igualada. La regidora d’Hisenda, Montse Duch, va remarcar que es tracta d’un pressupost “continuista, que permet fer front a les inversions estratègiques que necessita la ciutat alhora que contempla els increments de preus que estan patint els materials i les matèries primeres des de fa mesos”.

Entre els aspectes millor valorats pel conjunt dels grups municipals hi ha l’augment d’un 15% respecte el 2022 de la despesa destinada a les polítiques d’habitatge, tot i les crítiques d’Esquerra i Poble Actiu a no tirar endavant el POUM i la compra d’alguns terrenys per destinar-lo a la construcció d’habitatge social. L’augment del 6% del pressupost per Acció Social i entorn comunitari que se situa en 5’7 milions d’euros, també va ser elogiat per tots els grups municipals.

Pel que fa a les inversions més destacades, es van aprova els 2.127.000€ destinats al pla de millora de barris, 1.600.000€ per la compra de terrenys, 653.000€ per l’equipament del Campus de la Salut, 458.627€ d’inversions en equipaments esportius, 300.000€ per l’oficina de l’habitatge, 250.000€ per una nova fase del pla de modernització del polígon de Les Comes. En aquest sentit, Esquerra i Poble Actiu conclouen que el capítol d’inversions demostra que “el govern Castells és un govern desgastat, sense idees”. “Es tracta d’un final d’etapa, un pressupost de tràmit i sense projectes il·lusionants”, comentava el portaveu republicà, Enric Conill.

Per la seva banda, des de Poble Actiu van criticar la poca inversió en els centres educatius públics, que passen de 100.000 euros de pressupost a la meitat, la reducció de la despesa en cultura un cop hagi passat la Capitalitat de la Cultura Catalana o l’augment elevat del cost de la Policia Local.

Disparitat d’opinions respecte a l’augent de les taxes

Pel que fa als impostos i taxes, la tinent d’alcalde i regidora d’Hisenda, Montserrat Duch, va comentar que el govern segueix amb la política de contenció fiscal. El pressupost manté l’IBI al 0’84 malgrat l’increment general dels preus de l’energia, combustibles i matèries primeres actual, l’elevada inflació del 9,7% interanual del juny passat i la baixada d’ingressos per plusvàlues que es contempla en -700.000€.

Es mantenen els tipus de l’impost d’Activitats Econòmiques (IAE), l’Impost sobre Construccions i Instal·lacions i l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica. Pel que fa a les taxes (escombraries, entrada de vehicles, taxes piscines, cursos centres cívics, recollida d’animals abandonats…) se’ls aplicarà el 3%, un percentatge que Duch ha qualificat de “molt moderat”, tenint en compte la inflació interanual del 9,7% ja esmentada.

El portaveu d’Esquerra Igualada, en aquest sentit, va rebatre a la regidora d’Hisenda, “es pagarà més que l’any passat, per molt que vulguin camuflar-ho com a resultat de la inflació” i també va criticar que el govern “és incapaç de fer que qui més guanya, més pagui”.

Som-hi permet l’aprovació per “responsabilitat de govern”

Com ja s’havia anunciat el dilluns, un dia abans del ple, el grup municipal d’Igualada Som-hi va tornar a facilitar l’aprovació dels pressupostos, com ja va fer en els altres anys d’aquest mandat. El grup format per PSC, Comuns i Igualada Oberta diuen que ho fan “amb responsabilitat i vocació de govern” i que el pressupost inclou diverses mesures que formen part del seu model de ciutat i que ha introduït aprofitant la minoria del govern de Junts.

Les polítiques incloses per Igualada Som-hi són la bonificació de l’IBI pels propietaris que posin el seu pis a lloguer social a la Borsa d’Habitatge de l’Ajuntament, comprar carcasses d’habitatges buides per a fer-hi pisos de lloguer assequible, crear una Targeta de Compra Local pels joves, instal·lar punts de recàrrega per vehicles elèctrics a tota la ciutat, renovar les escales mecàniques del carrer de Sant Magí per evitar les constants avaries, reformar el carrer d’Òdena perquè sigui de plataforma única amb prioritat pels vianants i iniciar la construcció de la xarxa de carrils bici prevista al Pla de Mobilitat.

El portaveu a l’oposició de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Cuadras, afirma que “hem encarat la negociació del Pressupost amb la capacitat d’acord que ens caracteritza quan es tracta d’impulsar polítiques que beneficien, directament, les persones. No hem perdut l’oportunitat de condicionar el Pressupost per l’any que ve aprofitant que el govern de Marc Castells es troba en minoria. Malgrat partir de models de ciutat oposats i de que som l’oposició, hem trobat la manera d’incidir en el Pressupost i donar resposta a problemàtiques que té la nostra ciutat”.

Altres acords de ple

El ple d’aquest dimarts també va servir per aprovar la pròrroga del contracte de la gestió del servei de recollida de residus i neteja viària. El punt va comptar amb els vots favorables de Junts per Igualada, Igualada Som-hi i Ciutadans i el vot contrari d’ERC i de Poble Actiu, que en van criticar la falta de previsió.

En l’apartat de Qualitat Urbana, el ple va aprovar l’adopció d’acords en relació al servei públic d’aparcaments, zona blava i retirada de vehicles d’Igualada. Ho va fer amb els vots favorables de tots els partits a excepció de Poble Actiu que es va abstenir.

El ple del mes de juliol també va aprovar la modificació del termini de les concessions demanials de les parades i botigues del Mercat Municipal de la Masuca amb els vots de Junts per Igualada, Igualada Som-hi i Ciutadans i l’abstenció d’ERC i Poble Actiu.

Seguidament el ple va aprovar també, en aquest cas per unanimitat, el contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Igualada en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social.

També va quedar aprovat el Pla Local d’Habitatge d’Igualada 2022-2027 amb els vots favorables de Junts per Igualada, Igualada Som-hi i Ciutadans i les abstencions d’ERC i Poble Actiu.

Finalment a la part final del ple es va aprovar per unanimitat una Moció no resolutiva presentada per Igualada Som-hi que demanava a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que no elimini els trens directes entre Igualada i Barcelona.