Acord d’Igualada Comerç amb el Gremi d’Hostaleria i Turisme

Igualada Comerç dintre de les seves accions i promocions contempla incloure tot el sector de l’hostaleria amb iniciatives, propostes i activitats enfocades directament als bars i restaurants. Tot i que en les campanyes realitzades el darrer any, es tenia en conta l’hostaleria d’una manera o altra. Degut a la necessitat detectada de dinamització s’ha programat un pla d’acció per aquest any 2021.

Aquestes darreres setmanes l’associació de comerciants s’ha posat en contacte amb el Gremi de l’Hostaleria de l’Anoia el GHITA, per contrastar les propostes que es volien impulsar. De les converses s’ha pogut constatar una molt bona sintonia pel que ha sorgit un conveni de col·laboració per tirar conjuntament el pla d’acció per aquest any 2021 i projectar-ho pels següents.



Aquesta setmana Laura Llucià, presidenta d’Igualada Comerç i Pere L. Santos, president del Gremi d’Hostaleria i Turisme de l’Anoia (GHITA) han signat l’acord de col·laboració, amb la intenció de posar-se en marxa des del primer moment. Els dos presidents valoren molt positivament aquest acord perquè se sumaran sinergies en una mateixa finalitat i propòsit.

L’estratègia és impulsar diferents accions, conjuntament, pel sector de l’hostaleria d’Igualada, per aconseguir dinamitzar-lo i promocionar-lo. Aquest pla contempla una primera campanya amb la creació de Xecs Gastronòmics per a les empreses, i la creació i promoció de pacs caps de setmana, aquestes serien permanents. De cara als pròxims mesos s’organitzarà un recorregut de tapes a l’entorn de l’European Baloon Festival, la implicació en el 50è aniversari de la botiga al carrer, recuperar el Gin Tour i una campanya especial per Nadal. També està previst de fer unes jornades gastronòmiques amb productes de l’Anoia.