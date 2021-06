Esquerra proposa “aixecar el cap” per observar el problema de l’habitatge

Aquest dimarts es celebra el ple monogràfic i extraordinari sobre habitatge a Igualada, impulsat pels grups municipals d’ERC i Poble Actiu. En aquest ple els dos grups impulsors presentaran 20 propostes concretes i que s’estan duent a terme a diferents municipis de Catalunya per tal d’incentivar, crear i generar pisos de lloguer accessible.

Alhora, els republicans també han iniciat la campanya “aixequem el cap”, on proposen als igualadins “mirar al seu voltant per observar els milers de pisos buits i degradats que hi ha a la ciutat, després que en 10 anys el govern municipal de Marc Castells no ha fet absolutament res per tal de generar pisos de lloguer accessible”. Des d’ERC asseguren que “la passivitat del govern municipal en aquesta temàtica durant 10 anys ens ha portat a on som: falta d’oferta d’habitatge, preus molt alts i milers de pisos buits i degradats”. A més, expliquen que “moltes altres ciutats similars a Igualada han dut a terme polítiques d’habitatge per tal de revertir situacions similars i ho han aconseguit”. De fet, des d’ERC expliquen que “moltes de les nostres propostes són accions que ja s’estan duent a terme a ciutats com la nostra, a tot arreu s’han posat les piles per donar resposta a una demanda creixent de falta d’habitatge mentre que a Igualada es va tard, s’ha negat el problema i no s’està fent el que toca fer”.

Les propostes d’ERC Igualada

Entre altres propostes, el grup municipal d’ERC Igualada proposa l’Increment de les ajudes per pobresa energètica, un pla de lloguer jove per facilitar l’emancipació dels i les joves, una línia d’ajudes per a pagaments de fiances de nous lloguers, una línia d’ajuts per a la rehabilitació d’habitatges buits i degradats o l’exempció del pagament de l’IBI si es posa el pis a lloguer accessible.