Es celebra la gala dels Premis Neptú amb missatges per les entitats del 2050

El pati del Museu de la Pell ha estat, aquest diumenge, l’escenari d’una edició especial dels Premis Neptú organitzats pel departament d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada. L’acte ha volgut donar un reconeixement especial a totes les entitats esportives i als centres escolars d’Igualada per a seva dedicació i defensa de la pràctica esportiva tant federada com escolar, en aquest any marcat pel confinament i la situació sanitària. Com que al 2020 no hi hagut competició, no s’han entregat els tradicionals premis Neptú per cada categoria sinó que tots els participants han rebut un guardó d’agraïment il·lustrat pel dissenyador i professor de La Gaspar Xavier Mula.

L’acte ha estat presentat per la futbolista igualadina, Marta Cubí, i per Laura Garcia, referent de la pràctica de l’esport popular. Hi han pres part un total de 20 centres escolars i 24 entitats i clubs esportius. La part central de l’entrega de reconeixements ha consistit en l’elaboració d’una Càpsula del Temps on tots els participants han pogut dipositar un missatge per l’any 2050. Fins llavors, la càpsula romandrà custodiada a l’Arxiu Comarcal.

Tant els representants dels centres educatius com dels clubs de la ciutat han deixat missatges marcats per la situació que ha viscut l’esport durant el confinament. Missatges d’esperança, ànim i de posada en valor dels aspectes més quotidians de la vida diària que durant el confinament s’han vist tallats d’arrel i que ara cal tornar a apreciar.

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha tancat l’acte d’agraïment posant en valor la importància de la pràctica esportiva en els moments més difícils d’aquesta pandèmia. Castells ha dit que “l’esport ha estat clau per mantenir i cuidar la salut mental durant el confinament i, ara, serà també clau per fer front a la “cinquena onada” que afectarà la salut mental de molta gent per tot el què s’ha viscut durant aquest any tant difícil”.

Els premis Neptú han comptat també amb l’actuació d’un conjunt de l’Escola Municipal de Música i un vídeo de l’igualadí Santi Vidal on es plasma l’activitat esportiva que es fa a Igualada i com va veure’s afectada pel tancament a partir del març de 2020. L’acte s’ha dut a terme seguint els protocols vigents d’aforament i amb un màxim de 6 representants per entitat o centre escolar.