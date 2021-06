El Consell d’Infants posa en marxa una campanya per tallar les gomes de les mascaretes abans de llençar-les

Amb motiu del Dia del Medi Ambient, que se celebra cada any el dia 5 de Juny, el Consell d’Infants de l’Ajuntament d’Igualada ha realitzat una petita campanya de sensibilització sota el títol: “Talla les gomes- Protegeix la Natura” referent a l’impacte que fan les mascaretes quan arriben a la natura.

La campanya ha consistit en un vídeo que es pot veure a Youtube i que s’ha compartit a les diferents xarxes socials, on tots els consellers i conselleres infantils apareixen tallant les gomes de les mascaretes abans de llençar-les al contenidor corresponent. Amb aquest petit gest es pot aconseguir que aquest nou residu que es genera de forma mundial no arribi a la natura convertit en una trampa per molts animals que s’hi poden quedar enganxats o el poden confondre amb aliment.

El Consell d’Infants proposa a tothom qui ho vulgui que se sumi a la campanya penjant a les xarxes imatges tallant la goma de les mascaretes abans de llençar-les.

Aquesta campanya se suma a les activitats que el Consell dels Infants d’Igualada ha realitzat durant aquest any, centrades en la cura del medi ambient, el foment de la biodiversitat, i la promoció de la sostenibilitat. Els membres del Consell han visitat el departament de sostenibilitat de l’Ajuntament d’Igualada, el Banc d’Objectes reutilitzables, han participat en la col·locació d’una trentena de caixes niu al Parc Central per fomentar la biodiversitat i han organitzat una parada d’intercanvi d’objectes utilitzats per donar-los una segona vida.

El Consell d’Infants està format per dos membres de cada escola d’Igualada dels

cursos de 5è i 6è.