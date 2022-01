Esquerra Igualada també critica que encara no s’hagin aplicat les noves mesures de seguretat

A principis de setmana era Igualada Som-hi qui alçava la veu i ara és Esquerra Republicana qui també ha criticat que Igualada encara no estigui dotada de càmeres de videovigilància al Polígon de les Comes, tal com el mateix govern va anunciar ja fa mesos. El cap de l’oposició de la ciutat, Enric Conill, assegura que “la falta de compromís de l’alcalde amb les promeses, fins i tot les seves pròpies, s’ha de denunciar”. Els republicans es mostren molt crítics amb la “inoperància municipal a l’hora d’encarar problemes” i cataloguen la situació actual de “simptomàtica de la forma de treballar del govern local”.

Des d’Esquerra recorden les innumerables vegades que s’han dirigit al govern per reclamar mesures concretes. Segons relaten, “primer vam haver de demanar que l’alcalde escoltes entitats de veïns i les seves preocupacions davant la seva fanfarroneria a la premsa. Seguidament, vam encoratjar totes les forces i els actors de la ciutat a preparar un pla de xoc en seguretat i finalment vam tornar a comparèixer per demanar una comissió de seguretat més àmplia a Igualada”.

Conill assegura que “el compromís d’Esquerra amb la seguretat és total i des d’un bon punt s’haurien d’haver fet les coses de forma diferent. Amb perspectiva de ciutat i no pensant en la foto”. Per concloure, Esquerra assegura que “tornarà a recordar els compromisos al govern per les vies pertinents” però recorden que “el temps s’està acabant i Igualada necessita un canvi”.