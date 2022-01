Aigua de Rigat seguirà com a patrocinador principal de l’Igualada HC

Aigua de Rigat, companyia gestora del cicle de l’aigua a Igualada, i l’Igualada Hoquei Club han renovat el seu conveni de col·laboració per a la temporada 2022 – 2023. Aquesta és la cinquena temporada consecutiva, des del 2018, que el club i la companyia d’aigua mantenen aquest acord.

La signatura s’ha fet de forma telemàtica per la situació sanitària actual i ha comptat amb la participació del president del Club, Manel Burón, el gerent d’Aigua de Rigat, David Gall, i el conseller delegat de la companyia, Xavier Ventayol.

El patrocini per part d’Aigua de Rigat comprèn totes les competicions esportives (oficials, amistoses, nacionals i internacionals) on participi l’IHC. I, especialment, es mostra en el nom oficial de l’equip de l’OK Lliga en les competicions: Igualada HC Rigat. A més, la marca d’Aigua de Rigat es visualitzarà a la part central de la pista de joc, així com en altres suports, i es lluirà a les samarretes oficials del club.

Per al gerent de la companyia d’aigua, David Gall, “aquesta col·laboració demostra el compromís d’Aigua de Rigat amb la ciutat d’Igualada, amb l’esport i amb un club històric de gran projecció. És una renovació dels valors que ens uneixen i de la voluntat de seguir teixint aliances locals”. I afegeix que “Aigua de Rigat, una companyia gairebé centenària, sempre ha anat més enllà de la gestió del servei d’aigua i s’ha implicat en la vida social dels municipis on opera per contribuir al desenvolupament local, la cohesió social i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania”, ha afirmat.

El president del Club, Manel Burón, ha destacat que des del club arlequinat estan “molt contents de poder continuar vinculats una temporada més, ja que sense ells no podríem dur a terme el nostre projecte de club”. També ha remarcat que el desig del club és “que aquest matrimoni pugui durar molts i molts anys”.