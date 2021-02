Esquerra i Som-hi segueixen oposant-se a permetre habitatge en baixos

Després que la setmana passada el govern d’Igualada anunciés la intenció de portar al ple municipal una proposta per a canviar els usos dels edificis d’alguns carrers de la ciutat per així habilitar les plantes baixes com a habitatges, els dos principals grups de l’oposició, Esquerra i Igualada Som-hi, segueixen presentant arguments contraris a aquesta proposta.

Des d’ERC Igualada han publicat un vídeo on es veuen desenes de pisos buits i degradats d’Igualada, molts al centre de la ciutat, que “escenifiquen la manca de polítiques d’habitatge del govern municipal de Marc Castells”. Els republicans proposen un programa “seriós i eficient” de rehabilitació de pisos que ara estan buits i degradats per posar-los en lloguer social per la gent que ho necessita, ja que a Igualada hi ha entre 2.000 i 3.000 pisos buits i degradats”.

En aquest sentit, des d’ERC apunten que “fa molts anys que estem fent propostes en l’àmbit de l’habitatge i la realitat és que el govern de l’alcalde d’Igualada no ha fet absolutament res. De fet, en 10 anys no s’ha generat ni un sol pis municipal de lloguer accessible a Igualada, cap ni un”. Segons ERC, “ara estem pagant una manca de planificació i les inexistents polítiques d’habitatge que s’han fet a Igualada”.

Des d’ERC apunten que “hem fet moltes propostes en aquest àmbit, com per exemple un programa de rehabilitació de pisos buits i degradats encapçalat per l’ajuntament a canvi d’una cessió temporal del pis per posar-lo en lloguer social”. Això permetria, segons ERC, “mobilitzar el parc d’habitatge buit, generar més oferta accessible i aconseguir millors preus, sobretot per la gent jove i famílies que tenen dificultats”. Els republicans també proposen “bonificacions d’IBI, com ja fan moltes altres ciutats, per tal d’incentivar el lloguer accessible” així com “sancionar els bancs que tenen pisos buits, com fan en moltes altres ciutats”.

Des d’ERC expliquen que “tenim propostes que ja són realitat en altres ciutats i que han funcionat molt bé, i en tenim molts exemples”. Entre ells, citen els casos de “l’ajuntament de Sant Boi de Llobregat, que destina 37.600€ per cada pis rehabilitat, Vic destina 220.000€ per rehabilitar pisos buits i degradats i destinar-los a lloguer social, Mataró que ha aplicat bonificacions del 70% de l’IBI i fins al 95% de la plusvàlua o que Sitges destina 2’1 milions d’euros de fons municipal en ajuts al lloguer.

Finalment els republicans emplacen a l’alcalde a explicar “públicament” per què “en altres ciutats s’ha actuat i a Igualada no s’ha fet res, malgrat tenir els impostos més alts de Catalunya”.

Igualada Som-hi s’oposa al pla perquè vol dir “pisos sense llum natural ni ventilació”

Després d’un primer posicionament fet públic la setmana passada, el grup municipal d’Igualada Som-hi ha explicat àmpliament, en roda de premsa, els motius per no recolzar la modificació urbanística que planteja el govern de Junts per Igualada per a permetre construir pisos a les plantes baixes de la ciutat. El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, acompanyat de l’arquitecte igualadí Salvador Pelfort, ha desgranat els motius pels quals la formació s’oposa a la proposta de Marc Castells.

Jordi Cuadras es pregunta “qui voldria anar a viure en un garatge o local comercial convertit en pis sense llum natural ni ventilació i amb barrots a les finestres? Aquesta és la realitat que planteja Marc Castells quan proposa que a les plantes baixes s’hi puguin fer pisos. Ras i curt és això. Tenint 2.000 pisos buits, el que cal és un pla de rehabilitació d’habitatges, abans que generar vivendes que no complirien les mínimes condicions de dignitat que volem per la ciutadania d’Igualada”.

Cuadras remarca que “no podem acceptar una ciutat on hi hagi pisos de primera i pisos de segona, una ciutat on en funció de les teves condicions econòmiques et toqui viure en una planta baixa o en un primer, segon o tercer pis. Tenint pisos buits que es podrien posar a disposició del mercat, cosa que faria baixar els preus del lloguer perquè hi hauria més oferta, no podem acceptar que la gent hagi de viure darrere de barrots, sense llum natural ni ventilació, amb soroll del carrer, humitats i poca privacitat, que és el que ofereixen les plantes baixes”.

L’arquitecte Salvador Pelfort ha detallat que “a Igualada no hi ha un problema de que falten metres quadrats d’habitatge. Cal rehabilitat els pisos buits existents i, si cal generar nou metres quadrats, cal fer-los a partir de canvis urbanístics en zones que fa anys que esperen un ús com és el barri del Rec, cada dia més degradat i buit”. Pelfort també afegeix que “a Igualada sí que hi ha un problema de locals buits, però això no vol dir que s’hagin de convertir en vivendes, sinó que poden destinar-se a activitats del sector terciari com despatxos de professionals liberals i mantenir que siguin espais d’activitat econòmica que donin vida als carrers de la ciutat”.

El regidor portaveu d’Igualada Som-hi afirma que “amb aquesta proposta, Castells està proposant la mort definitiva del comerç de la ciutat i convertir Igualada en una ciutat dormitori, cosa que no volem perquè volem una ciutat viva. Si la proposta prospera, serà desertització definitiva de molts barris de la ciutat. És un canvi radical respecte la Igualada que coneixem avui en dia. L’Urbanisme és un tema massa seriós com perquè el govern de Junts per Igualada el tracti d’ocurrència en ocurrència, de nyap rere nyap. Cal afrontar la renovació del POUM per fer una planificació endreçada, amb una mirada global i marcar com volem que sigui la Igualada d’aquest segle XXI”.