Es doblen el número de positius per coronavirus en només una setmana

L’aparició de la variant omicron s’està notant, i molt, en l’augment de casos positius per coronavirus a l’Anoia. Així doncs, actualment el risc de rebrot a superat els 1.000 punts a la comarca i la incidència acumulada a 14 dies és de 564 casos per cada 100.000 habitants. De fet, en la darrera setmana s’han detectat 466 positius, quan en les dues setmanes anteriors no s’havien superat els 260 casos. En la darrera setmana també s’ha disparat la taxa de reproducció, que s’ha situat per sobre d’1,8, quan la setmana passada era de només 1 punt.

Aragonès demana un “esforç” a la ciutadania”

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat un “esforç” a la ciutadania davant de l’augment de contagis de covid-19 “molt vinculats a la variant òmicron”. “Extremem les precaucions, que encara estem en pandèmia”, ha reclamat en declaracions a La Marató de TV3 d’aquest diumenge. El cap del Govern no ha avançat possibles restriccions que es puguin aplicar els propers dies i s’ha limitat a dir que la comissió delegada en la matèria “avaluarà” la setmana entrant quines mesures pren.

Sí que ha demanat que a la conferència de presidents autonòmics de dimecres per abordar precisament la situació de la pandèmia els territoris amb una incidència semblant acordin “mesures similars”. També ha reclamat que es mantinguin els fons covid-19 per a l’any 2022 “per seguir ajudant en l’àmbit sanitari i també, si s’han de prendre mesures que afecten sectors econòmics i socials, poder-los compensar.