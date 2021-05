ERC també demana criteris de renda per les beques universitàries

ERC Igualada considera “un nyap” la proposta de beques universitàries que ha impulsat el govern de Marc Castells en les que “es donarà una aportació econòmica, amb prop de 400€, sense tenir cap criteri de renda” i que això es farà perquè el govern “no ha volgut implementar cap criteri de renda per poder rebre aquesta beca i això vol dir que qualsevol família que tingui un poder adquisitiu molt gran rebrà aquests 400€ de l’ajuntament d’Igualada”.

De la mateixa manera que ja ho va demanar Poble Actiu, des d’ERC expliquen que “nosaltres proposem ajudar a la gent que ho necessiti, a les famílies en situacions de vulnerabilitat econòmica i també a les famílies de classe mitjana. Hem de focalitzar els esforços i els recursos econòmics des d’aquest punt de vista, l’ajuntament no ha de donar diners a qui no ho necessita per pagar la universitat”.

En aquest sentit des d’ERC critiquen al govern de Castells perquè “no fa un ús eficient dels recursos públics ja que els diners que paguem els igualadins amb els impostos més alts de Catalunya s’han de destinar a la gent que ho necessita, no donar-ho a tothom sense cap mena de criteri”. Alhora, han assegurat que “hi ha moltes famílies igualadines que tenen dificultats per poder pagar els estudis postobligatoris dels seus fills i el que ha de fer el govern municipal és ajudar-los amb molta més intensitat. En lloc de donar 400€ a les famílies que no ho necessiten, el govern els hauria d’utilitzar per donar-ho a les famílies que sí que realment ho necessiten”.

Des d’Esquerra també han assegurat que “el govern municipal no ha tingut cap mena de voluntat d’arribar a un acord, han defugit el diàleg i el consens” i lamenten que “malgrat que anualment els hi fem arribar unes bases específiques de beques universitàries, el govern ha mostrat un interès zero per arribar a acords”.