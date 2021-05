Budó apunta que no hi haurà toc de queda a partir del 9 de maig

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha apuntat que a partir del 9 de maig, quan decaigui l’estat d’alarma, no serà necessari mantenir el toc de queda nocturn si les dades epidemiològiques continuen com fins ara. En una entrevista a ‘Ràdio 4 i La2’, Budó ha assenyalat que sembla que les dades estan estabilitzades amb una tendència a la baixa. De totes maneres, la portaveu ha assegurat que el Consell Executiu de demà dimarts aprovarà “en principi” un marc normatiu per poder aplicar un toc de queda o confinaments perimetrals més enllà del 9 de maig. “Ens preparem per poder-ho fer”, ha afegit. També ha recordat que totes les mesures addicionals d’aquest tipus hauran d’estar avalades pel TSJC.

