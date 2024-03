ERC Igualada organitza dijous una taula sobre sexualitat en els joves

Es vol donar visibilitat a la sexualitat en els joves amb una mirada positiva, normalitzant les relacions des de la igualtat i el plaer i situant-se en les realitats actuals. Serà a l’Ateneu Igualadí, a les 19h.

Com cada any ERC Igualada, conjuntament amb ERC Anoia, en el marc de la commemoració del dia Internacional de la Dona, organitzen una taula rodona per a poder visibilitzar la sexualitat en els joves amb una mirada positiva, normalitzant les relacions des de la igualtat i el plaer i situant-se en les realitats actuals. Es celebrarà el dia 14 de març a la Sala de socis de l’Ateneu Igualadí, a les 19h.

A la taula rodona hi participarà Laia Rosich Solé, Directora General per a l’erradicació de les Violències Masclistes, la Iolanda Gandia Martínez, Regidora a l’Ajuntament d’Igualada, Pilar Rodríguez Forn, Directora dels Serveis Territorials d’Educació de la Vegueria del Penedès, Xènia Bertran , Llevadora i Infermera especialista en Salut Sexual i reproductiva, Marta Montero, Infermera del Pla de Salut i Escola, CAP de Capellades, i Glòria Cota, Directora dels Serveis Territorials d’Igualtat i Feminismes al Penedès.

Des d’Esquerra Igualada afirmen que “cal visibilitzar i parlar de manera rigorosa, preparada i realista sobre la sexualitat entre els joves i volem fer-ho amb expertes i professionals de l’àmbit per generar un espai de debat i reflexió on tant joves com també pares i mares puguin transmetre les seves inquietuds, pors i preguntes”.

La secretaria de feminismes d’ERC Igualada, Mónica Barrueto, ha afirmat que “és important seguir reivindicant el dia de la dona però no només el 8 de març sinó cada dia, lluitant per la igualtat efectiva, reconeixent i sobretot garantint els drets de les dones i lluitant contra la lacra masclista”.