Cuadras culpa Castells del tancament de comerços a Igualada: “No es mou del despatx”

Igualada Som-hi PSC ha reclamat al govern de Junts un seguit d’accions per fer front a la greu situació del comerç d’Igualada davant el tancament de botigues dels darrers mesos. El cap de l’oposició de l’Ajuntament, Jordi Cuadras, alerta que “tenim una ciutat que se’ns està apagant i el govern de Marc Castells fa com si sentís ploure. L’alcalde no es mou del despatx. Posem el crit d’alerta perquè volem revertir aquesta situació. Només cal anar a altres ciutats mitjanes de Catalunya com Vilafranca, Vilanova i la Geltrú o Granollers per veure que són ciutats que no estan vivint el mateix que nosaltres. Si hi ha altres ciutats que van millor potser és que a Igualada alguna cosa no s’està fent bé i estem patint les conseqüències d’un govern cofoista que no és conscient d’aquesta realitat i no fa res per solucionar-la”.

Cuadras ha ofert una roda de premsa a la rambla de Sant Isidre com a exemple paradigmàtic de la regressió comercial d’Igualada, on ha demanat al govern que “trepitgi el carrer i parli amb el comerç per ser conscients de la situació que s’està vivint” i ha marcat tres grans línies de model de ciutat que el grup socialista proposa per revertir aquesta situació: renovar la planificació urbanística d’Igualada amb el Rec com a prioritat, impulsar el projecte de centre comercial a cel obert APEU (Àrea de Promoció Econòmica Urbana) i la creació d’una experiència de compra que englobi comerç, gastronomia i oci.

Pel que fa al primer punt, la planificació, el cap de l’oposició de l’Ajuntament, afirma que “el govern de Junts no planifica ni té projectes tractors que transformin la nostra ciutat com sí que tenen Vilafranca, Vilanova i Granollers”. En aquest sentit posa d’exemple que “no podem seguir acceptant que el barri del Rec siguin 30 hectàrees gairebé mortes a tocar del centre d’Igualada. Ens imaginem la nova energia que el Rec donaria al centre d’Igualada si el reconvertíssim. Si el barri del Rec l’anem reconvertint, de mica en mica, amb altres usos que se sumin a l’industrial com el residencial, el comercial o activitat econòmica terciària, evidentment tota aquesta nova energia revertirà en un centre més viu i amb més gent on anar a comprar. El comerç necessita gent vivint-hi a prop i el Rec és la gran oportunitat per aconseguir-ho. Tenim l’oportunitat als nostres nassos i el govern de Marc Castells no només no l’aprofita, sinó que es nega a actuar”.

Per il·lustrar-ho, Jordi Cuadras ha posat d’exemple la transformació de la Barcelona olímpica: “Si Barcelona hagués renunciat a obrir-se al mar, hauria perdut un munt d’oportunitats. L’obertura al mar de la Barcelona olímpica, a Igualada és l’obertura al sud a través del Rec. Hi ha una manca d’ambició evident en el govern de Marc Castells. Per por a tocar les coses no toca res, però no tocant res el que provoca és que tot s’apagui i vagi a menys com està passant en aquests moments a Igualada”.

El cap de l’oposició també proposa, com a segon punt, impulsar una àrea APEU (Àrea de Promoció Econòmica Urbana) al centre d’Igualada. És un mecanisme aprovat per llei que té la Generalitat per crear un pla de locals buits, millores a l’entorn urbà i dinamització de zones afectades per tancaments comercials. A través d’una entitat gestora, es gestiona la zona acotada com si fos una de sola i amb una planificació quirúrgica dels locals i el seu entorn. El grup socialista demana aprofitar aquest mecanisme que preveu la llei aprovada pel Parlament el 2020.

I el tercer punt que proposa Igualada Som-hi és oferir una experiència de compra global que inclogui comerç, gastronomia i oci i una actualització urbanística de tot el centre per tenir “un entorn urbanístic endreçat i ordenat, agradable per passejar amb una reforma de la Rambla que la faci un gran espai de vianants, amb més llum i sense barreres arquitectòniques. Un circuit comercial còmode i agradable”.

Jordi Cuadras remarca que “si no som conscients d’allò que va malament, és impossible millorar i alertem que cal que siguem conscients de la regressió comercial que estem patint. Aquesta sensació la té molta gent i demanem al govern una profunda reflexió i que deixi de tapar-se els ulls. Ens posem a disposició de la nostra ciutat per ajudar a fer d’Igualada una ciutat viva, comercial i amb activitat tots els dies de la setmana”.